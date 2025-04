«Die Dekoprofis» enden kommende Woche

TV-News

Demnächst ist wieder das Duell bei «Zwischen Tüll und Tränen» zu sehen.

Noch bis zum Freitag, den 11. April 2025, strahlt VOX . Dort ist Will zu sehen. Der Berufsmusiker lebt mit seiner Frau Nini in Berlin. Letztes Jahr belegte der 29-jährige den 2. Platz beim ESC-Vorentscheid. Jetzt will er sein bisher chaotisches Musikzimmer in eine kreative Wohlfühloase verwandeln, in dem neue Ideen für Songs entstehen können und er Videos für Social Media aufnehmen kann.Zunächst setzt VOX auf dem 16-Uhr-Slot auf «Zwischen Tüll und Tränen»-Wiederholungen. Ab Montag, den 28. April 2025 sind dann Wiederholungen vonzu sehen. Wer schafft es, die Braut von seinem Kleid zu überzeugen? In diesem Duell treten die besten Brautmodenausstatter Deutschlands gegeneinander an.Zwei aus «Zwischen Tüll und Tränen» bekannte Experten haben pro Folge die Chance, den Traum einer Braut von ihrem perfekten Hochzeitskleid zu erfüllen. Jede von ihnen darf drei Kleider präsentieren. Entscheidet sich die Braut für eines der Kleider, kürt sie damit auch den Gewinner des Duells.