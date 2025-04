«Fubar» kehrt im Juni zurück

US-Fernsehen

Arnold Schwarzenegger hat neue Episoden gedreht.

In der zweiten Staffel, die am 12. Juni erscheint, treten Arnold Schwarzenegger und Carrie-Anne Moss gegeneinander an. Luke Brunner ist ein erfahrener CIA-Agent, der kurz vor seiner Pensionierung stand. Nach seiner letzten Mission, bei der er eine andere Agentin rettete, die zufällig seine Tochter war, ist er zurück und sieht sich neuen Bösewichten gegenüber. Diesmal ist es eine alte Flamme aus Lukes Vergangenheit, die droht, die Welt zu zerstören ... wenn sie nicht zuerst sein Leben zerstört.Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio und Aparna Brielle spielen die Hauptrollen. Auch Guy Burnet, Andy Buckley, Carrie-Anne Moss, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris und Scott Thompson gehören zum Ensemble. Skydance Television hat die Serie produziert. Marc Schneider sagte damals über die erste Staffel : „«Fubar» beweist, dass der Zahn der Zeit selbst an einem der größten Actionstars aller Zeiten nagt, auch wenn sich so mancher 75-Jährige sicherlich wünschen würde, noch so fit wie Schwarzenegger zu sein. Für dessen Fans, die seine komödiantische Seite zu schätzen wissen, dürfte «Fubar» als seichte Unterhaltung einen Blick wert sein, abseits seiner großen Fangemeinde, aufgrund der inhaltlichen und auch auf die Action bezogenen Schwächen, ist hier allerdings nicht viel zu holen.“