«Phineas und Ferb» geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Bereits am 26. Mai wird ein Vorgeschmack unter anderem bei YouTube zu sehen sein.

Disney Branded Television rollt den türkisfarbenen Teppich für die mit Spannung erwartete Rückkehr der fünfmal mit dem Emmy-Award ausgezeichneten und für den BAFTA nominierten Serieaus. Nach zehn Jahren Abstinenz wird neue Staffel am Donnerstag, dem 5. Juni, um 20 Uhr auf Disney Channel und Disney XD mit zwei Folgen Premiere haben, und die erste Folge wird am selben Tag auf Disney Channel YouTube verfügbar sein. Die ersten 10 Episoden der Staffel werden am Freitag, dem 6. Juni, auf Disney+ in den USA und ausgewählten internationalen Märkten Premiere haben, weitere Märkte werden im Laufe des Jahres folgen. Die Episoden werden auch auf Disney Channel on Demand zum Streamen verfügbar sein. Ein besonderer Vorgeschmack wird am Montag, dem 26. Mai, um 11:35 Uhr auf Disney Channel, Disney XD und Disney Channel YouTube zu sehen sein.Die Rückkehr von «Phineas und Ferb» markiert ein wichtiges Sommerereignis für Disney, das führende Ziel für Kinder- und Familieninhalte, das das ganze Jahr über durch eine Reihe spannender plattformübergreifender Inhalte und Merchandise-Artikel unterstützt wird, darunter animierte Kurzfilme, Musikveröffentlichungen und Sammlerstücke.Neue animierte Kurzfilme werden diesen Sommer auf dem Disney Channel Disney+ und anderen Disney-eigenen YouTube-Kanälen ausgestrahlt. «Cartoonified with Phineas and Ferb» bekommt eine neue Wendung, wenn das dynamische Duo echte Prominente interviewt, die im ikonischen Animationsstil der Serie neu interpretiert und gezeichnet werden.«Agent P, Under C» folgt Perry dem Schnabeltier, der als sein Alter Ego Agent P zurückkehrt und eine neue Undercover-Mission übernimmt, um Tierfeinde von der rivalisierenden Spionageorganisation A.N.A.T.H.E.M.A. (die Allianz ruchloser Tiere mit einem außergewöhnlich einprägsamen Akronym). Das Album „Lofi: Phineas and Ferb“ wird am 9. Mai veröffentlicht und enthält 10 Songs aus der Originalserie, die in einem entspannten Lo-Fi-Stil neu interpretiert wurden. Der Original-Soundtrack mit 13 Songs wird am 6. Juni auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und anderen digitalen Plattformen verfügbar sein.