Neues Kapitel von «Weak Hero Claas»

Die südkoreanische Serie wird mit einer neuen Staffel fortgesetzt.

Am 25. April wird auf der Plattform Netflix mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel der südkoreanischen Action-Schul-Dramasbegonnen. Die Handlung knüpft an den Erfolg der ersten Staffel an, in der die Lebenswelt eines Schülers namens Yeon Si-eun thematisiert wird. Der Protagonist, der sich in seiner Persönlichkeit noch im Prozess der Entwicklung befindet, wird im weiteren Verlauf der Handlung mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und des Aufbaus sozialer Netzwerke konfrontiert.Die zweite Staffel von «Weak Hero Class» fokussiert sich auf die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen den Charakteren und deren Auseinandersetzung mit Gewalt an der Schule. Si-eun, der im ersten Teil der Handlung bereits mit einer Vielzahl an Freunden konfrontiert war, sieht sich nun mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Der Teaser-Trailer zur zweiten Staffel deutet darauf hin, dass Si-eun an der Ewedge High School mit weiteren Schwierigkeiten konfrontiert sein wird.«Weak Hero Class» wird von You Su-min geleitet, der bereits die erste Staffel produziert hat. Die Ausarbeitung der Charaktere und der damit verbundenen Themen erfolgt durch den ausführenden Produzenten Han Jun-hee. Die Serie zeigt die Entwicklung der Hauptfigur Si-eun, dessen Fokus weiterhin auf dem Aufbau eines stabilen sozialen Netzwerks liegt.