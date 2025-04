Disney startet «The Stolen Girl»

England

Die britische Originalserie wird ab 16. April auch bei Freeform veröffentlicht.

Disney+ hat den Trailer in voller Länge für die kommende britische Originalserieveröffentlicht, die von Quay Street Productions (Teil von ITV Studios) mit Brightstar produziert wird. Das fünfteilige Psychodrama wird am 16. April 2025 exklusiv auf Disney+ weltweit veröffentlicht. In den USA wird Freeform ab dem 16. April 2025 wöchentlich um 22:00 Uhr Episoden ausstrahlen, die am nächsten Tag auf Hulu gestreamt werden können.Der fesselnde Trailer führt uns ins Herz der Vorstadt, wo das Leben nicht ganz so beschaulich ist, wie es zunächst scheint. Als Elisa (Denise Gough) und Fred Blix' (Jim Sturgess) Tochter Lucia (Beatrice Cohen) nach einer scheinbar normalen Übernachtung bei einer Schulfreundin verschwindet, gerät die alltägliche Existenz des Paares ins Chaos. Elisa ist gezwungen, sich auf eine riskante Katz-und-Maus-Jagd durch Europa zu begeben, um die schockierende Wahrheit über das Verschwinden ihrer Tochter herauszufinden. Warum genau hat die rätselhafte Rebecca Walsh (Holliday Grainger) ihre Tochter entführt? War Lucia ein zufälliges Ziel? Welchen persönlichen Preis wird sie zahlen müssen, um sie zurückzubekommen? Während Elisa beginnt, die Puzzleteile zusammenzufügen, berichtet die chaotische, hartnäckige Journalistin Selma Desai (Ambika Mod) live und zerpflückt dabei unerbittlich ihr Familienleben. Langsam kommt die beunruhigende Wahrheit ans Licht – Rebecca wollte kein Kind, sie wollte Lucia – und was als Entführung nach Lehrbuch begann, entwickelt sich schnell zu etwas viel Dunklerem ...Nicola Shindler («Fool Me Once») ist zusammen mit Tanya Seghatchian und John Woodward, die als ausführende Produzenten für Brightstar («The Power of the Dog») tätig sind, ausführende Produzentin für Quay Street Productions (Teil von ITV Studios). Alex Dahl, Eva Husson und Catherine Moulton sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, während James Dean als Produzent fungiert. Hannah Scott ist als ausführende Produzentin für Disney+ tätig.