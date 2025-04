CBS will mehr Elton-John-Special

US-Fernsehen

Die Aufzeichnungen waren erfolgreich, am Sonntag werden nun 90 Minuten gesendet.

CBS präsentiert, ein neues Konzert-Special zur Hauptsendezeit mit Live-Auftritten, fesselnden Geschichten über die langjährige Freundschaft des Paares und einem intimen Blick auf ihr neues gemeinsames Album, das am Sonntag, den 6. April 20:00 bis 21:30 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird. Die Sendung ist jetzt um 30 Minuten länger. «An Evening with Elton John and Brandi Carlile» wird von Fulwell Entertainment produziert, mit Ben Winston, Gabe Turner und Sally Wood als ausführende Produzenten.Elton John und Brandi Carlile werden am 26. März im legendären Londoner Palladium Theatre mit einer Live-Band Songs aus ihrem neuen Album „Who Believes in Angels?“ aufführen, das am 4. April über Interscope Records erhältlich sein wird. Die Musiker werden auch eine Auswahl ihrer größten Hits spielen, darunter zeitlose Klassiker aus Eltons Repertoire und eine ganz besondere Darbietung eines unveröffentlichten Titels von Carlile.Zwischen diesen elektrisierenden Solo- und Duoauftritten laden Elton und Brandi das Publikum auch zu einem intimen Gespräch auf der Bühne ein, bei dem sie den Vorhang für ihre 20-jährige Freundschaft lüften, die tiefgreifende Reise hinter ihrer neuesten Zusammenarbeit aufzeigen und intimes Filmmaterial aus ihrem Schaffensprozess teilen. Darüber hinaus werden diejenigen, die Elton und Brandi am nächsten stehen, im Laufe des Abends emotionale Ehrungen für die glanzvollen Karrieren der Künstler zollen.