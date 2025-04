Holly Madison kehrt für «Playboy Murders» zurück

US-Fernsehen

Im Mai startet die dritte Staffel der Investigation Discovery-Show.

Die dritte Staffel vonstartet in Kürze. Holly Madison wird erneut in ihrer Rolle als Moderatorin und ausführende Produzentin die schockierenden Zusammenhänge von Mord und Mysterium in der Welt des legendären Männermagazins Playboy aufdecken. Madison, die für ihre intime Kenntnis des Playboy-Imperiums und ihre fesselnde Erzählkunst bekannt ist, bringt eine einzigartige Perspektive in die Serie ein und verleiht den vorzeitigen Todesfällen derjenigen, die mit der Marke in Verbindung stehen, eine einfühlsame Stimme. Mit sechs brandneuen Fällen feiert die dritte Staffel am Montag, dem 5. Mai, um 21 Uhr auf ID Premiere und wird auf Max gestreamt.Die erste Folge untersucht das tragische Schicksal der Playboy-Casting-Assistentin Kimberly Fattorini. Nachdem sie sich von ihrem Freund und Chef getrennt hat, erkundet Fattorini zum ersten Mal allein das Nachtleben von L.A. Die VIP-Behandlung nimmt jedoch eine tragische Wendung, als eine wilde Nacht mit ihrem mysteriösen Tod endet.Madison, New York Times-Bestsellerautorin, TV-Persönlichkeit und Podcast-Moderatorin, nutzt ihr Fachwissen als Frauenrechtsanwältin und ihr einzigartiges Verständnis von Playboy, um die Geschichte jedes Opfers zu vermenschlichen und zu präsentieren. In dieser Staffel werden weitere Episoden ausgestrahlt, die die dunkle und gefährliche Welt jenseits der Seiten des Magazins erkunden:Eine Woche später kommt „Terror im Suncoast Club“: Panik breitet sich im Suncoast Playboy Club aus, als ein aufstrebender Fotograf direkt nach der Aufnahme des jährlichen „Bunny of the Year“-Wettbewerbs brutal ermordet aufgefunden wird. Die Playboy-Bunnies befürchten, dass ihr Club ein Ziel ist und eine von ihnen die Nächste sein könnte.