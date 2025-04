Pumuckl-Kinofilm startet am 30. Oktober 2025

Kino-News

Florian Brückner und Maximilian Schafroth kehren wieder in ihre Rollen zurück. Schafroths Stimme als Pumuckl wird dabei wieder mittels KI in jene von Hans Clarin verwandelt.

Mitgelang RTL vor eineinhalb Jahren ein großartiger Erfolg. Die Revival-Serie debütierte zunächst bei RTL+, ehe sie im Weihnachtsprogramm sagenhafte Quoten einfuhr. Seither wiederholt der Kölner Sender die Serie in regelmäßigen Abständen, demnächst wieder bei Super RTL am Osterwochenende. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit, die mit der Umsetzung eines Kinofilms verbunden wurde. Wie Constantin Film nun mitteilte, sollam 30. Oktober 2025 in die Lichtspielhäuser kommen.Marcus H. Rosenmüller, der bereits die erste Staffel von «Neue Geschichten vom Pumuckl» inszenierte, übernahm die Regie nach dem Drehbuch von Produzent und Autor Korbinian Dufter und Autor Matthias Pacht. Die Produktion verantwortet erneut NeueSuper in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film. Als Produzenten seitens NeueSuper fungieren Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente.In «Pumuckl und das große Missverständnis» geht es um eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht – denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.Die Rolle von Meister Eders Neffen Florian Eder übernimmt erneut Florian Brückner. Pumuckl wird von Maximilian Schafroth gespielt und gesprochen, dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind unter anderem Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader und Anja Knauer zu sehen.