Quotencheck

Zum Abschluss der ZDF-Reihe mit Rainer Hunold strahlte der Mainzer Sender vier Folgen aus, die gewohnt starke Werte einfuhren.

Rainer Hunold verkörperte 20 Jahre lang die titelgebende Figur Bernd Reuther in der ZDF-Serie, die mit Hunolds Abschied in diesem Jahr endete. Der 75-jährige Schauspieler wolle nach seiner Karriere sich seiner zweiten Leidenschaft, der Bildhauerei, widmen, wie er im Vorfeld der Dreharbeiten zu den finalen vier Folgen ankündigte. Rund um den Jahreswechsel strahlte das ZDF zunächst alte Folgen am Samstagabend aus, die auf dem späten Sendeplatz um 21:45 Uhr im Schnitt 4,27 Millionen Zuschauer verzeichneten. Mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent erreichten die sieben Jahr alten Ausgaben gute Werte.Noch besser lief es für die erste neue Folge der 20. Staffel, die am 28. Februar gesendet wurde. Die Ausgabe „Der Tod hat Vorfahrt“ erreichte der Mainzer Sender 5,75 Millionen Zuschauer und starke 21,3 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Susanne Boeing erreichet 0,46 Millionen Zuseher im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, wodurch das ZDF tolle 8,4 Prozent Marktanteil markierte.Am 7. März entschieden sich 5,48 Millionen Seher für „Verfeindet“. Die 60-minütige Sendung fuhr einen Marktanteil von 21,4 Prozent ein. Obwohl die Reichweite in der klassischen Zielgruppe leicht auf 0,44 Millionen Zuschauer sank, steigerte sich die relative Sehbeteiligung auf 8,8 Prozent. Weiterhin rückläufig waren die Werte am 14. März. An jenem Freitag unterhielt «Der Staatsanwalt» 5,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass der Marktanteil auf 20,5 Prozent sank. Beim jüngeren Publikum musste sich das ZDF diesmal mit 0,29 Millionen und schwachen 5,6 Prozent Marktanteil begnügen.Im Staffel- und Serienfinale erlag Oberstaatsanwalt Bernd Reuther einer Schussverletzung, sodass ein etwaiges Revival der Serie nicht in Frage käme. Hunolds letzten Worte als «Der Staatsanwalt» sahen am 21. März 2025 5,12 Millionen Zuschauer, darunter 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit einem Marktanteil von 19,8 Prozent war es die schwächste Folge der Staffel. Bei den Jüngeren standen 8,2 Prozent zu Buche.Die finalen vier «Der Staatsanwalt»-Episoden verzeichneten im Schnitt 5,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent bewegte sich die Serie weit über dem ZDF-Senderschnitt. Auch beim jungen Publikum erfreute sich die 20 Jahre währende Reihe noch großer Beliebtheit, denn mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen verzeichnete man im Schnitt 7,8 Prozent. «Der Staatsanwalt» verabschiedet sich zwar nicht auf dem Höhepunkt, aber auf einem sehr hohen Niveau.