ITV kauft Moonage Pictures

Wirtschaft

Das Unternehmen steht hinter Formaten wie «The Gentlemen».

ITV Studios gab bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an Moonage Pictures erworben hat, einem der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten von hochwertigen Dramen im Vereinigten Königreich, darunter die weltweiten Hits «The Gentlemen» und «A Good Girl's Guide to Murder». Moonage Pictures wurde 2018 von Will Gould, Matthew Read und Frith Tiplady gegründet und produziert originelle, einfallsreiche Inhalte für den britischen und internationalen Markt.Im Rahmen der Übernahme hat BBC Studios seine Beteiligung an Moonage beendet und wird weiterhin wiederkehrende Serien wie «A Good Girl's Guide to Murder» und «The Famous Five» vertreiben. Der internationale Vertrieb der neuen Serien von Moonage Pictures wird von ITV Studios übernommen.Julian Bellamy, Geschäftsführer von ITV Studios, sagte: „Will, Matthew und Frith haben ein beeindruckendes Produktionsunternehmen für Drehbücher mit einer sehr starken Auswahl an erstklassigen Shows aufgebaut, die von «The Gentlemen» bis zu «A Good Girl's Guide To Murder» reichen. Sie sind ein unglaublich talentiertes Team und wir schätzen uns sehr glücklich, dass sie sich ITV Studios anschließen. Ich kann es kaum erwarten, mit ihnen zusammenzuarbeiten.“Frith Tiplady, Geschäftsführer von Moonage Pictures, sagte: „Wir haben jede Minute der letzten sieben Jahre genossen – die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Autoren, Regisseuren und Produktionsteams, um Werke zu schaffen, auf die wir sehr stolz sind. Es war ein echtes Abenteuer. Jetzt, da Moonage in sein nächstes Kapitel eintritt, freuen wir uns, mit ITV Studios zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft eröffnet aufregende neue Möglichkeiten, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.“Die Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie von ITV, sein internationales Content-Geschäft auszubauen. Moonage Pictures ist das jüngste in einer Reihe von Produktionsunternehmen, die sich in den letzten Jahren der Gruppe angeschlossen haben. Dazu gehören die kürzlich erfolgte Übernahme des renommierten Drama-Produzenten Eagle Eye Drama, des mehrfach ausgezeichneten Hartswood Films, Nicola Shindlers Quay Street Productions, Happy Prince unter der Leitung von Dominic Treadwell-Collins, Ben Stephensons Poison Pen Studios und des Premium-Produzenten für Naturgeschichte und Factual Entertainment, Plimsoll Productions.