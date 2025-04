«StuGo» beginnt im Mai

TV-News

Die neue Animationsserie soll die Sommerferien im Disney Channel einläuten.

Pliny, Merian, Chip, Larry, Sara und Francis werden von der verrückten Wissenschaftlerin Dr. Lullah auf eine tropische Insel geschickt. Das Ergebnis können Kinder in der neuen Animationsseriesehen, die der Disney Channel ab Montag, den 5. Mai 2025, werktags um 14.05 Uhr sendet.«StuGo» ist eine amerikanische Zeichentrickserie, die von Ryan Gillis kreiert wurde. «StuGo» ist eine Koproduktion von Disney Television Animation und Titmouse, Inc. und feierte am 11. Januar 2025 auf dem amerikanischen Disney Channel Premiere. Bisher gibt es 15 Episoden. Am Samstag, den 5. April 2025 wird die erste Staffel in den Vereinigten Staaten von Amerika fortgesetzt. Tania Gunadi, Zosia Mamet, Gabourey Sidibe, Charlyne Yi, Zach Reino, Deborah Baker Jr. und Lorraine Toussaint sprechen die amerikanischen Charaktere.Pliny, Merian, Chip, Larry, Sara und Francis sind die Schülersprecher ihrer jeweiligen Schulen und absolute Musterschüler. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, doch jeder glänzt mit seinen eigenen Stärken. Kaum sind Sommerferien, werden sie von Dr. Lullah gemeinsam auf eine tropische Insel in ein vorgetäuschtes Sommercamp gelockt, um ihren Laserstrahl zu reparieren, mit dem sie ihr Gesicht in den Mond gravieren will. Da das nicht klappt, bleibt Dr. Lullah nichts anderes übrig, als die Schülerinnen und Schüler den ganzen Sommer auf der geheimnisvollen Insel festzuhalten, um eine Lösung für das Problem zu finden. Doch schon bald stellt sich heraus, dass dies keine gewöhnliche Insel ist, denn dort wimmelt es nur so von außergewöhnlichen Kreaturen und Mutanten, die Dr. Lullah erschaffen hat. Ein unvergesslicher Sommer der etwas anderen Art mit vielen actionreichen Abenteuern beginnt für die Sechs: So müssen sie sich gegen einige Mutanten zur Wehr setzen, die ihr Essen gestohlen haben, und treffen auf allerlei seltsame Dinge, wie zum Beispiel eine riesige Krabbe mit einem ausrangierten Boot als Panzer. Chip versucht, sich die Methoden des Überlebenskünstlers Nils Vulfen anzueignen, um auf der Insel zurechtzukommen, und Larry gelingt es, ein Echsenbaby zu retten und schwört, es vor Gefahren zu beschützen. Außerdem erweist sich Larry als begnadeter Angler, denn er scheint Fische fangen zu können, die doppelt so groß sind wie er selbst. Mit der Zeit werden die Kinder zu einem eingespielten Team und meistern jede neue Herausforderung auf dieser verrückten Insel mit viel Humor und Köpfchen!