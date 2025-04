«Video Music Awards» wandern zu CBS

US-Fernsehen

Der Sender MTV verliert weiterhin Relevanz, weshalb die Schwesterfirma einspringen muss.

In den 90er Jahren waren MTV und diedas Aushängeschild für Musikvideos, doch mit dem Internet ging die Popularität der Musikvideos zurück. Gleichzeitig rächte sich die Entscheidung von Paramount Global, den Sender auf Reality-TV umzustellen. Am 7. September 2025 findet die Clipshow-Gala in der UBS Arena statt und wird ab 17.00 Uhr Westküstenzeit auf CBS ausgestrahlt. MTV überträgt zeitgleich und Paramount+ ist ebenfalls live dabei.Country Music Television gehört ebenfalls zu Paramount+, die «CTM Awards» wurden im vergangenen Jahr ebenfalls auf CBS und zeitgleich auf CMT ausgestrahlt. Zurück zu MTV: Der Sender darf eine Preshow ausstrahlen.Produziert wird die Show im Jahr 2025 von Bruce Gillmer und Jesse Ignjatovic, Mitbegründer von Den of Thieves, die als ausführende Produzenten fungieren. Als stellvertretende ausführende Produzentin fungiert Barb Bialkowski, während Alicia Portugal und Jackie Barba als ausführende Produktionsleiter fungieren. Wendy Plaut ist die leitende Produzentin und Lisa Lauricella ist die leitende Produzentin.