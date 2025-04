«Nine Perfect Strangers» geht ab Mai weiter

US-Fernsehen

Die deutsche Produktion ist ab 21. Mai beim Streamingdienst Hulu zu sehen.

kehrt für die zweite Staffel zurück, in der neun neue Fremde zusammenkommen, um sich Mashas psychedelischer Therapie im Zauberwald in den atemberaubenden österreichischen Alpen zu unterziehen. Die Dreharbeiten fanden knapp 90 Kilometer von München entfernt statt. Die zweite Staffel wird am 21. Mai 2025 mit zwei Episoden Premiere feiern, gefolgt von wöchentlichen Veröffentlichungen auf Hulu. Obwohl die Produktion in Deutschland gedreht wurde und in Österreich spielt, hat Disney keinen Starttermin für die DACH-Region veröffentlicht.Neun Fremde, die auf eine Weise miteinander verbunden sind, die sie sich nie hätten vorstellen können, werden von der mysteriösen Guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) zu einem transformativen Wellness-Retreat in den österreichischen Alpen eingeladen. Eine Woche lang werden sie an ihre Grenzen geführt. Wird sie es schaffen? Wird sie es schaffen? Masha ist bereit, alles zu tun, um alle Beteiligten zu heilen - auch sich selbst.In der Serie sind Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong und Aras Aydin zu sehen. Die Show wurde von David E. Kelley, Bruna Papandreas Made Up Stories, Nicole Kidmans Blossom Films und Fifth Season produziert. Fifth Season ist auch für den Vertrieb der Serie verantwortlich. Die Serie wird von David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Liane Moriarty, Matthew Tinker, Anthony Byrne und JH Butterworth als ausführende Produzenten betreut.