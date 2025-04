Wallraff-Doku über Kaufland erreicht 2,02 Millionen

Quotennews

Die Reportage-Reihe erschien zuletzt nur noch mit ernüchternden Einschaltquoten. Ab 22.30 Uhr sahen 0,46 Millionen die zweieinhalbstündige Pokernacht mit Stefan Raab.

Der Fernsehsender RTL punktete vor über zehn Jahren mit dem Start von. Zuletzt standen immer wieder Missstände beim Fastfood-Restaurant Burger King sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen im Mittelpunkt. Im Jahr 2023 sahen die vier Ausgaben zwischen 1,25 und 1,84 Millionen Zuschauer, wobei die Reportage über den amerikanischen Fast-Food-Riesen die besten Werte holte.Dieses Mal gingen Wallraff und seine Reporter dem Thema Kaufland nach, denn dort herrschen nicht nur Hygiene-Mängel, sondern auch Verbrauchertäuschung. 2,02 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die zweistündige Reportage, die einen Marktanteil von 8,5 Prozent zählte. Bei den jungen Menschen wurden 0,78 Millionen gemessen – die Marktführung wurde erreicht. Der Zielgruppen-Marktanteil wurden dieses Mal auf 15,8 Prozent taxiert. Eine neue Ausgabe vonsicherte sich im Anschluss 1,14 Millionen, Pinar Atalay moderierte vor 6,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,45 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde auf 10,2 Prozent beziffert.Ende Februar platzierte RTL die erste Ausgabe vonim Spätprogramm. 0,17 Millionen Umworbene sahen ab 22.30 Uhr zu, in der Zielgruppe musste man sich mit 8,8 Prozent zufriedengeben. Zwischen 22.30 und 02.05 Uhr sahen die von Jana Wosnitza moderierte Sendung nun 0,46 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 5,7 Prozent. 0,15 Millionen junge Menschen führten zu 9,6 Prozent.