«maischberger» geht wieder montags auf Sendung

TV-News

Die Talkshow mit Sandra Maischberger war zuletzt im April 2024 am Montag zu sehen.

«Hart aber fair» mit Louis Klamroth ist nicht unumstritten, weshalb Das Erste im vergangenen Jahr aucham Montag laufen ließ. Die erste Testphase erstreckte sich im April 2024 mit akzeptablen Einschaltquoten. Die drei Sendungen, die ab 22.20 Uhr ausgestrahlt werden, erreichten zwischen 1,65 und 1,87 Millionen Fernsehzuschauer. Die Verantwortlichen freuten sich, dass die Sendungen auch beim jungen Publikum solide Marktanteile einfuhren.Das Team von «Hart aber fair» talkt am 5. Mai 2025, ehe mindestens zwei Wochen Pause anstehen. Die von Sandra Maischberger moderierte Sendung ist am 12. Mai 2025 ab 22.50 Uhr zu sehen. Es steht allerdings noch nicht fest, was Das Erste zwischen 20.15 und 22.15 Uhr zeigen möchte. Eine Woche später, am 19. Mai, läuft die Talkshow im Anschluss an das RAF-Drama.Anlässlich des 50. Jahrestages des Stammheim-Prozesses im Mai 2025 liefert das Dokudrama «Stammheim – Zeit des Terrors» einen ungewöhnlichen Einblick in die Lebenswelt der ersten Generation der RAF, als sie in Stuttgart vor Gericht stand. Das Kammerspiel von Niki Stein und Stefan Aust ist bis 21.45 Uhr zu sehen, es folgt die Dokumentation «Im Schatten der Mörder – Eine andere Geschichte der RAF» von Thomas Schneider und Geheimdienstexperte Holger Schmidt.