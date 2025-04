Kabel Eins bringt «Lucky Luke» zurück

TV-News

Die Serie aus dem Jahr 1992 ist mit Terence Hill in der Hauptrolle besetzt.

Eine echte Rarität hat Kabel Eins künftig im Programm. Am Karsamstag, den 19. April 2025, startet um 06.45 Uhr die Ausstrahlung der italienische Westernseriemit Terence Hill in der Hauptrolle. Von der Serie wurden allerdings nur acht Episoden mit jeweils einer Laufzeit von 50 Minuten hergestellt. Auftraggeber war im Übrigen Canale 5, der wohl künftigen Schwester von Kabel Eins.Die Dreharbeiten fanden auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe (New Mexico), in Zia Pueblo, im Valles Caldera National Preserve, am White Sands National Monument und in La Junta (Colorado) sowie in Tucson (Arizona) statt. Die acht Folgen laufen bis 15.15 Uhr, dann wiederholt Kabel Eins «Die rechte und die linke Hand des Teufels».Darum geht es in der Serie: Als Westernheld Lucky Luke mit seinem Pferd Jolly Jumper in Daisy Town ankommt, ahnt er noch nicht, welche Abenteuer in dem kleinen Städtchen auf ihn warten. Bereits kurz nach seiner Ankunft beweist er Mut und Geschick, indem er Saloonbesitzerin Lotta Legs aus den Fängen grausamer Ganoven rettet. Kurzerhand wird er zum Sheriff ernannt und soll fortan für Recht und Ordnung sorgen. Und zuerst kümmert er sich um die Daltons, die in der Stadt ihr Unwesen treiben.