«Kampf um den Halbmond» geht weiter

TV-News

Vier Jahre dauerte die Produktion der zweiten Staffel.

Der deutsch-französische Kultursender arte setzt denfort. Das Format wird am Donnerstag, den 17. April 2025 mit vier Episoden ausgestrahlt. Eine Woche später, am 24. April 2025, folgen ebenfalls vier Folgen ab 21.40 Uhr. Rotem Shamir führte Regie, Amit Cohen, Ron Leshem, Maria Feldman und Eitan Mansuri schrieben das Drehbuch. Die Serie mit Souheila Cacoub, James Krishna Flyd und Dead Ridge wurde von Haut et Court TV, Masha Productions, Spiro Films und Arte France produziert.Nachdem Anna wieder Kontakt zu ihrem Verbindungsmann beim Mossad aufgenommen hat, kann sie heimlich beobachten, wie der sogenannte IS Frauen als Sklavinnen verschleppt. Unter Lebensgefahr gelingt es ihr, ein junges Mädchen namens Nisrin zu befreien. Ihre Rettungsaktion endet blutig und macht sie zur Zielscheibe der IS-Kämpfer. Doch nicht nur diese haben es auf sie abgesehen, auch Nasser und Paul sind Anna auf der Spur, denn sie wollen den Tod ihres Kameraden Iyad rächen. Sie versuchen, Anna in eine Falle zu locken, doch es gelingt ihnen, Nasser auf ihre Seite zu ziehen.Also beschließt er, Anna und Nisrin zu helfen und sie in Sicherheit zu bringen. Sein Plan: Sich aus den Fängen des „IS“ zu befreien, indem er Informationen über den amerikanischen Dschihadisten und IS-Finanzchef Jake beschafft und an den Mossad weitergibt. Währenddessen erkennt in Texas Jakes Ex-Freundin Ellie seine Stimme in einem IS-Propagandavideo und versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Im syrischen Kurdengebiet wächst die Macht der Frauenmilizen und Sarya erhält neue Aufgaben.