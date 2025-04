ProSieben Maxx startet «Solo Leveling»

TV-News

Die neue Anime-Serie ist künftig am Freitagabend zu sehen.

Ab Freitag, den 25. April 2025, strahlt ProSieben Maxx die neue Animeserieaus. Das Format stammt von der japanischen Produktionsfirma A-1 Pictures und wurde von Noboru Kimura geschrieben. Die Regie der 25 Episoden übernahm Shunsuke Nakashige. Das Format basiert auf dem 13-teiliges gleichnamigen Anime. Die Folgen laufen zwischen 22.30 und 23.50 Uhr.In einer Welt, in der Jäger – menschliche Krieger mit übernatürlichen Fähigkeiten – tödliche Monster bekämpfen müssen, um die gesamte Menschheit vor der sicheren Vernichtung zu bewahren, befindet sich ein notorisch schwacher Jäger namens Sung Jin-woo in einem scheinbar endlosen Kampf ums Überleben. Eines Tages, nachdem er nur knapp einem überwältigend mächtigen Doppel-Dungeon entkommen ist, der fast seine gesamte Gruppe ausgelöscht hätte, wählt ihn ein mysteriöses Programm namens „System“ als seinen einzigen Spieler aus und verleiht ihm im Gegenzug die einzigartige Fähigkeit, an Stärke zu gewinnen.Dies ist etwas, was kein anderer Jäger kann, da die Fähigkeiten eines Jägers festgelegt sind, sobald er erwacht. Jinwoo begibt sich dann auf eine Reise, auf der er gegen alle Arten von Feinden kämpft, sowohl gegen Menschen als auch gegen Monster, um die Geheimnisse der Dungeons und die wahre Quelle seiner Kräfte zu entdecken. Bald findet er heraus, dass er auserwählt wurde, die Position des Schattenmonarchen zu übernehmen, was ihn im Grunde zu einem unsterblichen Totenbeschwörer macht, der die absolute Herrschaft über die Toten hat. Er ist der einzige Monarch, der für die Rettung der Menschheit kämpft, da die anderen Monarchen alle versuchen, ihn zu töten und die Menschen auszulöschen.