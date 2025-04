TK Maxx sponsert neue Daisy-Dee-Show

TV-News

VOXup startet die zweite Staffel der Make-Over-Show. Die «Let’s Dance»-Juroren Motsi Mabuse und Jorge González machen mit.

Der Fernsehsender VOXup hat die Ausstrahlung der zweiten Staffel vonangekündigt. Die sechs neuen Episoden laufen wöchentlich, die Reihe beginnt am Sonntag, den 27. April 2025, um 15.00 Uhr. Daisy Dee führt durch die Sendung. In der Makeover-Show nehmen sechs Kandidaten an einer aufregenden Styling-Reise teil.Die Fashion-Expertin Daisy Dee geht auf eine Shopping-Tour bei TK Maxx, um einzigartige und individuelle Looks zu finden. Daisy kommt zu jedem Teilnehmer nach Hause und sucht im Kleiderschrank nach außergewöhnlichen Styles. Der Clou: In jeder Folge gibt es auch einen Promi-Host.Mit dabei sind Motsi Mabuse, Jorge González, Anna Ermakova, Bruce Darnell, Sarah Engels und Natascha Ochsenknecht. Am Ende werden die Prominenten, Daisy und ein Team von hochprofessionellen Hair- und Make-up Artists die Haare, das Make-up und ein neues Outfit kreieren.