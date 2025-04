«Lets Dance» bleibt das Maß der Dinge im Privatfernsehen

Quotennews

Auch der sechste Abend bei «Let‘ Dance» verlief stabil erfolgreich. Wirklich Konkurrenz gab es lediglich intern und gewissermaßen aus Bereich der öffentlich-rechtlichen Sender.

Auch am sechsten Abend der aktuellen Staffel behauptet sichsouverän an der Spitze der privaten TV-Landschaft. Die Tanzshow sicherte sich erneut den Quoten-Thron bei RTL und ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich. Insgesamt schalteten am Freitagabend 3,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung mit 0,70 Millionen Umworbenen starke 17,8 Prozent Marktanteil – ein Wert, mit dem sich RTL derzeit deutlich vom restlichen Privatfernsehen absetzt. Besonders in dieser werberelevanten Gruppe bleibt «Let’s Dance» eines der wenigen Formate, das konstant über der 15-Prozent-Marke performt. Insgesamt kommen für RTL 16,1 Prozent am Markt zusammen.Während die Show bei den Zuschauerzahlen glänzt, lief es auf dem Parkett nicht für alle Beteiligten reibungslos. Die größte Enttäuschung des Abends lieferte Jeanette Biedermann. Ihre Performance konnte weder Jury noch Studiopublikum überzeugen – lediglich 17 Punkte erhielt die Sängerin, der bislang ein stabiles Niveau attestiert wurde. Trotz schwacher Leistung retteten die Zuschauer sie jedoch per Voting über die nächste Runde. Die Unterstützung des Publikums reichte hingegen für Marc Eggers nicht aus: Der Influencer musste sich nach dem Votingergebnis von der Show verabschieden.Mit Blick auf den Wettbewerb setzt sich «Let’s Dance» klar durch. Die nächste Reichweite bei den Privatsendern erzielte Sat.1 mit «The Voice Kids», das es auf mit 1,08 Millionen Zuschauern auf 5,1 Prozent Marktanteil brachte – ein respektabler, aber deutlich schwächerer Wert. ProSieben zeigte den Marvel-Film «Guardians of the Galaxy Vol. 2», der bei den jungen Zuschauern mit 9,2 Prozent Marktanteil solide, aber nicht spektakulär abschnitt. Die Zahlen belegen: RTL hat mit der Tanz-Marke ein Zugpferd im Programm, das sowohl bei der Gesamtbevölkerung als auch in der werberelevanten Zielgruppe verlässlich funktioniert. Öffentlich-rechtliche hätte im Normalfall zweifelsfrei der ZDF-Krimi-Freitag für Konkurrenz gesorgt, es lief jedoch am Abend dass Spiel der DFB-Frauen in der «UEFA Nations League». Das zog insgesamt 2,89 Millionen Zuschauer an, im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 0,40 Millionen.