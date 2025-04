Neue «Clarkson Farm»-Staffel beginnt

England

Erneut steht die Didly Squat Farm im Mittelpunkt der Amazon-Serie.

Prime Video hat bekannt gegeben, dassam 23. Mai mit einem neuen, ersten Blick auf die mit Spannung erwartete vierte Staffel zu Prime Video zurückkehren wird. Die ersten vier Episoden werden am 23. Mai exklusiv auf Prime Video veröffentlicht, zwei weitere Episoden folgen eine Woche später am 30. Mai, gefolgt von den letzten beiden am 6. Juni.Begleiten Sie Jeremy und sein Team bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, ehrgeiziger Projekte und lustiger Momente auf der Diddly Squat Farm. Nachdem wir die dritte Staffel mit der Diddly Squat-Bande abgeschlossen haben, die auf ein turbulentes Jahr anstößt, kehren wir einige Monate später zurück und stellen fest, dass sich das Leben auf der Farm verändert hat. Kaleb ist auf einer landesweiten Tournee, Lisa arbeitet an einer neuen Produktlinie und Jeremy muss die Farm allein leiten. In Kalebs Abwesenheit muss Jeremy Diddly auf Kurs halten und hat eine Idee.Nachdem seine Versuche, ein „Farm to Fork“-Restaurant zu eröffnen, gescheitert sind, plant Jeremy, diese Vision wiederzubeleben und sich bei den Ratsmitgliedern beliebt zu machen, indem er die Menschenmassen vom Hofladen weglockt. Alles, was er tun muss, ist, eine Kneipe zu kaufen. Doch auch der Weg zum Pächter eines Pubs ist nicht einfach. Jeremy muss sich mit Hindernissen wie baufälligen Gebäuden, Bürokratie und einem Picknickplatz mit einer bewegten Vergangenheit auseinandersetzen. Der fröhliche Charlie hilft ihm, aber selbst er ist nicht auf die Herausforderungen vorbereitet, die sich stellen, sobald Jeremy sein perfektes Pub gefunden hat. Zurück in Diddly Squat zeigt der Lamborghini-Traktor sein Alter, und es gibt eine ganze Herde an Nutztieren zu versorgen – von einem großen neuen Bullen über ein sehr kleines Schwein bis hin zu High-Tech-Ziegen. Mutter Natur scheint sich verschworen zu haben, um dieses Jahr zu einem der härtesten für britische Landwirte zu machen. Aber wenn alle an einem Strang ziehen, ist alles möglich.«Clarkson's Farm» wird von Expectation produziert und von Peter Fincham und Andy Wilman als ausführende Produzenten geleitet. Zoe Brewer ist Produktionsleiterin und Peter Richardson ist Serienproduzent. Die Produktion einer fünften Staffel der Prime Video UK Original-Serie hat ebenfalls begonnen.