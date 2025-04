Neues «Gefragt  Gejagt»-Special

TV-News

Mitte Mai 2025 wird Alexander Bommes wieder durch eine mehrstündige Sendung führen.

Ab 23. April 2025 sendet Das Erste 100 neue Episoden vonund löst damit «Wer weiß denn sowas?» ab. Nun teilte der Norddeutsche Rundfunk mit, dass man an einem Quiz-Marathon für die Primetime arbeitete. Die neue Folge ist für Samstag, den 10. Mai 2025, um 20.15 Uhr geplant. Die Sendung wird zwischen 20.15 und 23.25 Uhr andauern.Im Anschluss strahlt Das Erste wie gewohnt «Tagesthemen» und «Das Wort zum Sonntag» aus. Ab 23.50 Uhr ist die Krimi-Wiederholung «Kommissar Dupin – Bretonische Verhältnisse geplant». Alexander Bommes: „Die Lust am Lernen und der Spaß am Wettbewerb auf der Basis von höchstem Respekt - das ist «Gefragt - Gejagt» auch im 14 Jahr. Wir sind bereit und gespannt!“ «Gefragt - Gejagt» wird von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste produziert.Die zugrunde liegende Idee basiert auf der britischen Show «The Chase»: Jeweils ein Team aus vier Kandidaten versucht, so viel Geld wie möglich zu sammeln, das später in einen Preisfonds fließt, wenn der Kandidat die Verfolgungsjagd überlebt. Überlebt ein Kandidat die Verfolgungsjagd nicht, scheidet er aus dem Spiel aus und das Geld wird nicht in den Preisfonds eingezahlt. In der Finalrunde spielen die Teilnehmer, die die Verfolgungsjagd überlebt haben, gemeinsam als Team gegen den Verfolger um einen gleichen Anteil am Preisgeld.