«Brisant» dank Bundesliga vorgeschoben

Auch der «Eurovision Song Contest» findet am 17. Mai 2025 statt. Das Erste hat das Rahmenprogramm für das Musik-Event bekannt gegeben.

Das Erste hat gleich zwei Highlights am Samstag, den 17. Mai 2025, im Programm. Bereits um 13.30 Uhr wird bei MagentaSport die 3. Liga angepfiffen, ehe um 15.30 Uhr der letzte Bundesliga-Spieltag bei Sky folgt – alle neun Partien finden gleichzeitig statt. Die Verantwortlichen derbrauchen mehr Platz für ihre Berichterstattung, weshalbschon zwischen 17.00 und 17.30 Uhr ausgestrahlt wird.Zwischen 17.30 und 18.00 Uhr meldet sich Esther Sedlaczek mit einigen Spielzusammenfassungen der 3. Liga. So spielt der TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden darf gegen SpVgg Unterhaching ran. Außerdem spielt Energie Cottbus gegen den FC Ingolstadt und Saarbrücken trifft auf Borussia Dortmund II. Zwischen 18.00 und 20.00 Uhr blickt die «Sportschau» unter anderem auf die Partien RB Leipzig – VfB Stuttgart, Borussia Dortmund – Holstein Kiel, TSG Hoffenheim – FC Bayern München und Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen. Am Sonntag ab 19.00 Uhr kommen die Highlights der 2. Bundesliga.Barbara Schöneberger meldet sich nach der «Tagesschau» um 20.15 Uhr mit, der natürlich von der Hamburger Reeperbahn kommt. Im Anschluss an die Gala – gegen 01.00 Uhr – meldet sich Schöneberger mit dem Nachbericht. Abor & Tynna treten beim «Eurovision Song Contest» für Deutschland an. Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren die Gala. 26 Länder wollen in diesem Jahr die Trophäe gewinnen.