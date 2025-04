Primetime-Check

Steigert sich die «Nations League» im Zweiten? Dominiert RTL mit den tanzenden Promis weiter und halten sich die singenden Kids in Sat.1?

Im Zweiten zeigt sich am Freitagabend das Spiel der. Die Partie ab 20:45 Uhr verfolgen 2,89 Millionen Zuschauer und damit 12,7 Prozent des Marktes, die Vorberichte ab 20:15 Uhr kamen auf 2,05 Millionen und 9,3 Prozent. Aus der jüngeren Zuschauergruppe waren hier 0,30 und 0,40 Millionen Interessierte dabei, die Marktanteile lagen bei 7,6 und 9,3 Prozent. Das Angebot aus dem Ersten hat da einen Sieg in der Tasche, 3,87 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,5 Prozent sind nicht zu überbieten -schnappt sich die Bestwerte des Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen bekleckern sich das Erste nicht mit Ruhm, ist jedoch auch besser. 0,32 Millionen sorgen für 7,6 Prozent am Markt und sind somit zumindest bei den Vorberichten vor der Mainz-Konkurrenz.Im Privaten schauten viele Augen auf das Show-Duellgegen. Es lief besser für RTL - 3,16 Millionen Zuschauer setzten sich die private Show-Krone auf, starke 16,1 Prozent am Gesamtmarkt bestätigen den guten Wert. Sat.1 hat also das Nachsehen, wenn auch 1,08 Millionen Zuschauer ordentlich sind, trotzdem dürften 5,1 Prozent nicht wirklich überzeugen. In der Zielgruppe schalten 0,34 Millionen Umworbene zu Sat.1 und 0,70 Millionen zu RTL, die Marktanteile liegen bei 8,1 und 17,8 Prozent.Mit ProSieben und RTLZWEI stürzen sich zwei private Sender in den Spielfilm-Vergleich.hat aus Unterföhring hier die besseren Karten. 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hiervon konnten 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werden, liegen klar vor den in Grünwald erreichten 0,18 Millionen für. Im Gesamt-Vergleich geht der Sieg ebenfalls nach München Nord - 0,73 Millionen Zuschauer sind in München Süd zu erreichen. So sind bei der roten Sieben 4,0 Prozent Marktanteil drin und bei RTLZWEI 3,3 Prozent.VOX beschränkt sich am Freitagabend auf eine Ausgabe. Die Show sichert der roten Kugel 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und immerhin einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Die Zielgruppe ist hier ebenfalls fein unterwegs, 0,30 Millionen Umworbene sorgen für dennoch mäßige 7,1 Prozent. Bei Kabel Eins freut man sich über vier weitere Ausgaben- die Crime-Serie kommt in den ersten beiden Ausgaben auf 0,44 und 0,53 Millionen Zuschauer, somit auch auf 1,9 und 2,3 Prozent am Gesamtmarkt. In der Zielgruppe sind 0,08 und 0,11 Millionen Werberelevante drin, das entspricht 1,9 und 2,4 Prozent am entsprechenden Markt.