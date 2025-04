Die «Queenstown Murders» kommen

TV-News

Chelsie Preston Crayford spielt die Hauptrolle in der neuseeländisch-australischen Serie.

Rund ein halbes Jahr nach dem internationalen Start kommt «A Remarkable Place to Die» unter dem Titelnach Deutschland. Das ZDF hat sich die Rechte von TVNZ und Nine Network geholt, Peter Burger führte bei der ersten Folge Regie. Die neuseeländisch-australische Serie wird ab Sonntag, den 11. Mai 2025, um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Vier Folgen wurden angekündigt.Die Detective Sergeant Anais Mallory kehrt aus Sydney in ihre neuseeländische Heimatstadt Queenstown zurück. Dort will sie den Tod ihres Vaters und ihrer Schwester aufklären. Als Mordermittlerin der örtlichen Polizei bearbeitet Anais den Fall eines unbekannten jungen Mannes, der offenbar mit seinem Auto in den Skippers Canyon gestürzt ist. Bald wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt.Inspektorin Anais Mallory (Chelsie Preston Crayford) hat eigentlich in Sydney Karriere gemacht, doch nun kehrt sie in ihre Heimatstadt Queenstown im Süden Neuseelands zurück. Dort arbeitet die ebenso scharfsinnige wie eigensinnige Ermittlerin nun für das Morddezernat der örtlichen Polizei, das von ihrer langjährigen Kollegin und Freundin Inspector Sharon Li Feng (Lynette Forday) geleitet wird.