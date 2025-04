«Verborgen im Eis» wandert ins Free-TV

TV-News

Kabel Eins Doku beginnt mit der Ausstrahlung der Reihe.

Die Deutschlandpremiere vonstartet an Karfreitag um 20.15 Uhr bei Kabel Eins Doku. Mumifizierte Wesen auf der Spitze des Mount Everest, Grönlands eigenes Bermuda-Dreieck, eine Militärstation aus Zeiten des Kalten Kriegs mitten in der Arktis: Unter den Eisschichten unseres Planeten liegen Mysterien und Geheimnisse verborgen, die Hinweise auf die Vergangenheit aber auch auf die Zukunft liefern.In Folge eins machen in Argentinien Bergsteiger eine schreckliche Entdeckung. Sie stoßen auf den Leichnam einer Frau, die seit Jahren vermisst wird. Ihr Tod gibt Rätsel auf - fiel sie einem Unfall oder einem Verbrechen zum Opfer? Auf Island entdecken Forscher Knochen eines Polarfuchses, die sich lila verfärbt haben. Sie können sich das Phänomen nicht erklären und machen sich auf die Suche nach Antworten.Danach entdeckt in einer heiligen Höhle im Hochland von Tibet ein Mönch Überreste eines rätselhaften Urmenschen. In Peary Land am nördlichsten Punkt Grönlands entdecken Forscher einen Wurm, der einst als furchterregende fleischfressende Bestie die Weltmeere beherrschte.