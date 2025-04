«Landman» geht in Produktion

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Serie ist fertig geschrieben, die Produktion startet.

Paramount+ gab bekannt, dass in Texas die Produktion der zweiten Staffel von Taylor Sheridans Original-Dramaserieläuft. Mit dem Oscar®-Preisträger Billy Bob Thornton, der Oscar-Nominierten Demi Moore, dem Oscar-Nominierten Andy Garcia, Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan und Colm Feore.«Landman» wurde von Taylor Sheridan und Christian Wallace gemeinsam entwickelt und startet in den sprichwörtlichen Boomtowns Westtexas. Die Serie erzählt eine moderne Geschichte über die Suche nach Glück in der Welt der Ölbohrinseln. Die Serie basiert auf dem bemerkenswerten 11-teiligen Podcast „Boomtown“ von Imperative Entertainment und Texas Monthly und erzählt die Geschichte von Roughnecks und Wildcat-Milliardären, die einen so großen Boom befeuern, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik verändert.«Landman» wird von Co-Creator Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Co-Creator Christian Wallace, Billy Bob Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Stephen Kay als ausführende Produzenten betreut. Dan Friedkin und Jason Hoch für Imperative Entertainment sowie J.K. Nickell und Megan Creydt für Texas Monthly sind ebenfalls ausführende Produzenten. Tommy Turtle fungiert als Co-Executive Producer.