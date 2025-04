Cristóbal Tapia de Veer verlässt «White Lotus»

US-Fernsehen

Regen im Paradies: Nach der Thailand-Episode wird der Komponist nicht mehr mit Mike White zusammen arbeiten.

Am Montag steht das Finale der dritten-Staffel an. Die ersten drei Seasons wurden von Cristóbal Tapia de Veer komponiert, der der Serie einen ikonischen Soundtrack lieferte. Doch für eine vierte Staffel werde er mit Autor und Regisseur Mike White nicht mehr zusammen arbeiten. In einem Interview mit der „New York Times“ sagte Tapia de Veer, dass er und White unterschiedliche Visionen hatten.Tapia de Veers Titelsong gewann 2022 einen Creative Arts Emmy. Aber White war nicht von Anfang an begeistert davon, sagte Tapia de Veer der „New York Times“. Der Komponist sagte, White habe eher an „Hintergrundmusik“ gedacht, „ein Lied, das eher an etwas erinnert, das man auf Ibiza hören würde, an einem Club-Ort mit einer entspannten, sexy Atmosphäre.“ Der Soundtrack der dritten Staffel unterscheide sich von den ersten beiden Versionen.„Ich schrieb dem Produzenten eine SMS und sagte ihm, dass es toll wäre, ihnen irgendwann die längere Version mit den Ooh-loo-loo-loos zu geben, weil die Leute ausflippen werden, wenn sie merken, dass es sowieso darauf hinausläuft“, sagte Tapia de Veer der Times. “Er hielt das für eine gute Idee. Aber dann hat Mike das rausgeschnitten – er war darüber nicht glücklich. Ich dachte mir, okay, das ist wie bei einer Rockband, in der ich früher mal war, wo der Gitarrist den Sänger überhaupt nicht versteht“, sagte er.