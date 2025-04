Bei NBC kocht man mit «Yes, Chef!»

US-Fernsehen

Die neue Show wird von den Emmy-Preisträgern José Andrés und Martha Stewart moderiert.

ist ein mutiger neuer Kochwettbewerb, der darauf abzielt, hitzige Gemüter, Egos und Einstellungen in der Hitze der Küche mit den Emmy-Preisträgern José Andrés und Martha Stewart zu reformieren. Beide fungieren als Gastgeber und ausführende Produzenten. Die neue Show startet am Montag, den 28. April, um 22 Uhr.Von Magical Elves, den Emmy-Preisträgern und Produzenten von Bravos «Top Chef», verbindet «Yes, Chef!» den Nervenkitzel eines Kochwettbewerbs mit den unverfälschten Emotionen einer persönlichen Veränderung, indem sie sich mit den starken Persönlichkeiten befasst, die sich für den chaotischen kulinarischen Lebensstil interessieren. Die Serie unterzieht 12 hochqualifizierte, aber rebellische Köche, die von ihren Chefs, Kollegen, Freunden und sogar ihrer Familie nominiert wurden, dem ultimativen Test und Herausforderungen, die darauf ausgelegt sind, ihre Belastungsgrenzen zu überschreiten.Mit Humor und liebevoller Strenge führen José und Martha die Köche jede Woche durch eine Reihe intensiver kulinarischer Herausforderungen, die dazu dienen, ihre persönlichen Probleme zu testen und zu überwinden. In diesem Wettbewerb müssen die Köche beweisen, dass sie das kulinarische Können und die richtige Einstellung haben, um bis zum Ende durchzuhalten, und sollten sich auf Wendungen und Überraschungen auf dem Weg dorthin gefasst machen.In jeder Folge werden Herausforderungen gestellt, die die Kochkünste und Führungsqualitäten jedes einzelnen Kochs auf die Probe stellen. José und Martha wählen das Gewinnerteam aus und ein Koch aus jedem Team wird zum wertvollsten Koch der Folge gekrönt. Die Jury muss in einem Kochduell eine wichtige Entscheidung treffen, die einen erheblichen Einfluss darauf hat, wer in dieser Woche aus dem Wettbewerb ausscheidet. Der Koch, der Woche für Woche mit der Hitze zurechtkommt, sowohl mit seinem Essen als auch mit seiner Teamarbeit beeindruckt und sich dabei auch noch in seinem Verhalten verbessert, wird den Hauptpreis in Höhe von 250.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen, der von der Müslimarke Purely Elizabeth zur Verfügung gestellt wird.«Yes, Chef» wird von Casey Kriley, Jo Sharon, Jimmy Fox, Kevin Lee, Doneen Arquines, Paul Storck, Richard Wolffe, José Andrés und Martha Stewart als ausführende Produzenten geleitet. Die Produktion übernehmen Magical Elves und Religion of Sports.