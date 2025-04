CNBC+ erschließt neue Märkte

US-Fernsehen

Die App ist inzwischen auch via Roku und AppleTV verfügbar.

CNBC teilte mit, dass CNBC+, das Streaming-Abonnementangebot des Unternehmens, auf Apple TV und Roku eingeführt wird. Abonnenten haben ununterbrochenen Zugang zu den Wirtschaftsnachrichten von CNBC, indem sie ihre bevorzugten Business-Day-Sendungen aus den USA, Europa und Asien live oder auf Abruf für 14,99 US-Dollar pro Monat streamen.Nutzer können mit zwei CNBC+-Livestreams in den Handelstag starten und so ein verbessertes Zuschauererlebnis genießen. Beide Streams bieten ein globales Live-Programm, darunter Sendungen wie «Squawk Box Asia», «Squawk Box Europe» und «Closing Bell» in den USA, an jedem Wochentag von der Markteröffnung bis zum Marktschluss auf der ganzen Welt. Zuschauer, die mehr Informationen auf ihrem Bildschirm wünschen, können den Marktdaten-Livestream sehen, der fortschrittliche Echtzeitdaten präsentiert, die die Meinungen und Analysen der CNBC-Moderatoren und -Gäste durch Aktiencharts, Schlagzeilen und mehr ergänzen sollen.CNBC+ bietet außerdem eine On-Demand-Bibliothek mit den US-Programmen des Senders, darunter regelmäßig ausgestrahlte Business Day-Sendungen und von CNBC produzierte Sonderinhalte wie CNBC Leaders. Abonnenten können alle US-Business Day-Sendungen bis zu sieben Tage nach der Erstausstrahlung auf Abruf ansehen.„Wir freuen uns sehr, die Verbreitung von CNBC+ auf Apple TV und Roku auszuweiten“, sagte KC Sullivan, Präsident von CNBC. “Indem wir neuen und bestehenden Zuschauern eine weitere Möglichkeit bieten, sich mit unseren Inhalten zu beschäftigen, stellen wir sicher, dass sie keinen Moment der hochgeschätzten Einblicke und Analysen von CNBC verpassen, die für ihr Geld am wichtigsten sind.“