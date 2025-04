«Jewel Thief - The Heist Begins» kommt

International

Ende April kommt der indische Spielfilm auf die internationale Streamingplattform.

Die Zuschauer müssen sich bereit für die ultimative, spannende Fahrt machen, wenn Siddharth Anands Marflix Pictures, die kreativen Köpfe hinter «War» und «Pathaan», ein weiteres Spektakel auf Ihre Bildschirme bringen.verspricht ein adrenalingeladenes Spiel des Verstandes, bei dem Täuschung auf Gefahr trifft – und das in makellosem Stil. Am 25. April können sich die Zuschauer auf eine schillernde Darbietung von Gerissenheit und Spannung freuen, wie sie nur Marflix und Netflix bieten können.Unter der Regie von Kookie Gulati und Robbie Grewal spielt Saif Ali Khan in dem Film einen charmanten Betrüger, der in einen Kampf mit hohem Einsatz gegen Jaideep Ahlawat verwickelt ist, der einen furchteinflößenden Mafiaboss spielt. Mit Kunal Kapoor und Nikita Dutta, die dem Ensemble Flair verleihen, bietet «Jewel Thief» intensive Action, messerscharfe Spannung und unerwartete Wendungen.Siddharth Anand und Mamta Anand, die das Streaming-Debüt von Marflix Pictures markieren, sagen: „Mit «Jewel Thief» wollten wir die Größe und Spannung von Action auf der großen Leinwand auf Netflix bringen. Es ist stilvoll, spannend und voller Unterhaltung – alles, was das Publikum an Heist-Dramen liebt. Saif und Jaideep sind beide großartige Darsteller, und es war eine tolle Erfahrung, mit dem Duo zu arbeiten und ihre Energie wirklich vor der Kamera einzufangen. Nicht nur das, sondern auch die Wiedervereinigung mit Saif nach fast 18 Jahren war nostalgisch, und wir freuen uns wirklich, wieder zusammenzuarbeiten. Kunal Kapoor und Nikita Dutta sind beide fantastische Schauspieler und beweisen ihr Können als ihre Charaktere, was den Nervenkitzel und die Spannung des Films noch verstärkt. Unter der Regie von Kookie Gulati und Robbie Grewal wird dieser Film dem Publikum eine aufregende Achterbahnfahrt bieten. Schließlich bietet Netflix die perfekte globale Plattform für diesen hochoktanigen Film, und wir freuen uns darauf, dass das Publikum weltweit am 25. April diese adrenalingeladene Fahrt erleben kann.“Ruchikaa Kapoor Sheikh, Leiterin von Original Films bei Netflix India, äußerte sich ebenfalls begeistert über die Veröffentlichung des Films auf Netflix: „«Jewel Thief – The Heist Begins» ist ein adrenalingeladener Raubüberfallfilm aus dem Hause Siddharth Anand, der diesem bei Fans beliebten Genre seinen unverkennbaren Stil verleiht und ein echtes Blockbuster-Erlebnis für das Netflix-Publikum schafft. Mit Saif Ali Khan und Jaideep Ahlawat in einem Kampf der Köpfe wird dieser Action-Überfallfilm Sie in Atem halten. Filme, die unterhalten und begeistern, sind das Herzstück unserer Arbeit. «Jewel Thief – The Heist Begins» bekräftigt unser Engagement, überlebensgroße Unterhaltung zu bieten, die das Publikum weltweit fesselt, begeistert und mitreißt.“