Zurück über der Million - «The Biggest Loser»-Jojo geht weiter

Quotennews

Noch zwei Wochen können sich Sat.1-Zuschauer über neue Folgen von «The Biggest Loser» freuen - im Zieleinlauf geht die Reichweite zurück auf mehr als eine Million.

Die Abnehm-Showmachte Sat.1 in der Vorwoche gehörige Sorgen. Nachdem man sich nach anfänglichem Jojo-Effekt und stetem Wechsel zwischen Reichweiten von mehr als einer Millionen und weniger als einer Million auf recht stabile vier Wochen festsetzte, ging die Million-Marke wieder verloren. Zur letzten Folge im März schalteten lediglich 0,95 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil sackte auf 5,3 Prozent, während die Zielgruppe von schönen 8,2 auf harsche 5,4 Prozent rauschte. Doch braucht man sich beim Bällchensender keine allzu großen Sorgen machen, die gestrige Folge verbesserte die Leistung sichtlich.Es ging insgesamt zurück auf beruhigende 1,08 Millionen Zuschauer, damit stärkte sich auch der Marktanteil auf 6,5 Prozent um mehr als einen ganzen Punkt. In der Zielgruppe machte die deutlich bessere Reichweite von 0,21 Millionen Umworbenen einen noch deutlicheren Anstieg auf 7,7 Prozent. Damit dürften die finalen zwei Wochen der Show beruhigt starten. Vom «Biggest Loser»-Plus profitierte im Anschluss dann auch direkt. Die Nachrichten holten mit 1,01 Millionen Zuschauern die beste Reichweite seit Mitte März, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent.In der Zielgruppe war die Vorleistung weniger zu spüren, von zuletzt 0,23 Millionen Umworbenen am vergangenen Sonntag waren gestern noch 0,22 Millionen dabei - hier zeigte der Marktanteil 5,0 Prozent an. Die Wiederholung vonum 15 Uhr kam auf 0,63 Millionen Zuschauer und recht gute 5,9 Prozent am Markt, die Zielgruppe war hier mit 0,15 Millionen Werberelevanten auf 7,7 Prozent des entsprechenden Marktes anzutreffen. Alles in allem kann Sat.1 einen erfolgreichen Sonntag verzeichnen.