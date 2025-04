«Ab ins Beet!» gewinnt 13,2 Prozent!

Quotennews

Die VOX-Vorabend-Formate am Sonntag sind stark - das ist nicht Neues. Dennoch gab es nicht nur Erfolgsgeschichten in den Vorwochen. Gestern gab es ein echtes Feuerwerk.

Mit 1,09, 1,14 und 1,11 Millionen Zuschauern holte sichin den vergangenen drei Wochen stabil das Prädikat "mehr als eine Million Zuschauer" ab. Die Marktanteile wuchsen in dieser Zeitspanne von 4,8 über 4,9 auf 5,1 Prozent - die Tendenz war demnach genau richtig. Gestern holte sich die rote Kugel schlussendlich den verdienten Lohn ab - mit exzellenten 1,30 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ergibt sich ein neuer Staffel-Rekord für die Soap, der Marktanteil glänzt mit 6,1 Prozent.In Sachen Zielgruppe brauchen sich die Garten-Geschichten ebenfalls nicht zu verstecken, mit 0,47 Millionen Umworbenen steigerte man sich sichtlich von den zuletzt erreichten 0,33 Millionen. Der Marktanteil explodiert damit von 8,3 auf starke 13,2 Prozent. Tatsächlich ist das ein genereller Sendungs-Rekord - noch nie holte die Show einen besseren Marktanteil in der Zielgruppe ab. Das schaffte «Ab ins Beet!» jedoch nicht alleine, im direkten Vorlauf lief es bereits mitrecht gut. Die Zielgruppe holte hier 0,23 Millionen Umworbenen ab und damit starke 9,0 Prozent. Auch hier steigt der Marktanteil in den vergangenen Wochen konstant.Insgesamt lief der gestrige Abend mit 0,84 Millionen Zuschauer eher weniger überzeugend, zuletzt waren hier 0,92 Millionen Zuschauer drin, wobei der Marktanteil stabil bei 5,3 Prozent stehenblieb. In der Primetime verzockt sich VOX dann wieder - mit einer Wiederholung vongeht der Großteil der Reichweiten verloren. Insgesamt bleiben nur noch 0,67 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil rutscht auf schlechte 2,9 Prozent. In der Zielgruppe verweilen noch 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, damit sind nur noch 3,7 Prozent möglich.