Warp Films adaptiert «Threads»

Das Unternehmen hinter «Adolescence» hat ein neues Projekt.

Die britische Produktionsfirma Warp Films hat ein neues Fernsehprojekt in Angriff unternommen. Die Filmschmiede hinter «Adolescence» wird nun die Option warnehmen, den Spielfilmzu einem Drama zu entwickelt. Der Spielfilm ist im Jahr 1984 erschienenen. In Deutschland ist der BBC-Film nicht gelaufen, stattdessen hat Pidax-Film das Werk unter «Tag Null» veröffentlicht.In der englischen Stadt Sheffield planen die jungen Erwachsenen Ruth Beckett und Jimmy Kemp zu heiraten, nachdem sie von Ruths ungeplanter Schwangerschaft erfahren haben. Währenddessen entwickelt sich eine internationale Krise, nachdem die Sowjetunion als Reaktion auf einen von den Vereinigten Staaten unterstützten Putsch im Land in den Norden des Iran einmarschiert. Die Situation eskaliert rasch, als die USS Kitty Hawk sinkt und amerikanische Truppen in den unbesetzten Westen des Iran entsandt werden, um die Ölvorräte des Landes zu verteidigen. Das Alltagsleben in Sheffield geht weiter, während ein amerikanisches Ultimatum, das den gemeinsamen Rückzug aus dem Iran fordert, abläuft. Nach einem begrenzten nuklearen Schlagabtausch in Mashhad gipfelt die Krise im Ausbruch eines bewaffneten Konflikts zwischen den beiden Supermächten. Die Nachricht vom Ausbruch löst bei den britischen Bürgern Panikkäufe und Plünderungen aus, was dazu führt, dass die Regierung im gesamten Vereinigten Königreich Notstandsbefugnisse für Zwecke des Zivilschutzes erhält. Beamte des Stadtrats von Sheffield und viele andere im ganzen Land suchen Schutz in provisorischen Kellerbunkern, um das Gebiet zu befehligen, falls die Zentralregierung zerstört werden sollte, wobei viele gezwungen sind, ihre Familien zurückzulassen. Während sich Großbritannien auf die Möglichkeit eines Atomkriegs vorbereitet, gerät die Gesellschaft im Laufe von zwei Tagen allmählich aus dem Gleichgewicht und es kommt im ganzen Land zu gewaltsamen Unterdrückungen von Antikriegsprotesten.„«Threads» war und ist ein unerschrocken ehrliches Drama, das die verheerenden Auswirkungen eines Atomkonflikts auf gewöhnliche Menschen vorstellt“, sagte Mark Herbert, Gründer und Chief Executive Officer von Warp Films. “Diese Geschichte passt perfekt zu unserem Ethos, kraftvolle, fundierte Erzählungen zu erzählen, die eine tiefe Verbindung zum Publikum herstellen. Die Neuinterpretation dieses Filmklassikers als TV-Drama gibt uns die einzigartige Gelegenheit, seine moderne Relevanz zu erforschen.“„«Threads» ist eindeutig eine zutiefst bewegende Geschichte und fühlt sich im Moment relevanter an denn je“, sagte Emily Feller, CCO und ausführende Produzentin von Warp Films. “Diese Adaption wird es uns ermöglichen, neue Interpretationen im Lichte der heutigen Welt zu entdecken. Wir stellen uns vor, hervorzuheben, wie Resilienz und Verbundenheit selbst in den schwierigsten Zeiten Hoffnung bieten können. Durch diese Linse kann eine Adaption des unglaublichen Films seine Bedeutung für damals und heute neu untersuchen – und uns ermöglichen, ein modernes Publikum anzusprechen.“