Acorn TV gibt grünes Licht für Brooke Shields' Krimidrama «Allie & Andi»

US-Fernsehen

Die sechsteilige Krimiserie startet in einer malerischen Kolonialstadt in Neuengland.

AMC Networks' beliebter Streamer Acorn TV heißt die Schauspielerin und kulturelle Ikone Brooke Shields in einer angesehenen Liste von Talenten willkommen, und zwar mit dem Startschuss für, ein neues Krimidrama des Erfinders/Autors Robin Bernheim, in dem Shields die Hauptrolle spielen und als ausführende Produzentin tätig sein wird.«Allie & Andi» startet in einer malerischen Kolonialstadt in Neuengland und ist eine sechsteilige Krimiserie, die eine Bestsellerautorin (Shields) begleitet, die eine überraschende Allianz mit einer aufstrebenden Schriftstellerin und Influencerin eingeht, um den Mörder einer engen Freundin zu finden. Die Serie wird diesen Herbst in Produktion gehen und 2026 Premiere haben.«Allie & Andi» wurde von Robin Bernheim entwickelt, die für Erfolge wie «Star Trek: Voyager» von CBS, das langjährige Drama «When Calls the Heart» von Hallmark und «The Princess Switch», «A Christmas Prince: The Royal Wedding» und «Mother of the »Bride von Netflix bekannt ist – bei letzterem arbeiteten sie und Shields erstmals zusammen.„Ich bin überglücklich, wieder mit der unglaublichen Robin Bernheim zusammenzuarbeiten, die mit «Allie & Andi» zwei starke, kluge Frauen geschaffen hat, für die man mitfiebern möchte. Die Art und Weise, wie sie schreibt und erzählt, spricht mich sehr an, und ich bin nicht nur stolz auf dieses Projekt, sondern kann es auch kaum erwarten, diese Rolle zu spielen“, so der Star und ausführende Produzent Brooke Shields.„Acorn TV und AMC Studios freuen sich, Robins fesselnde und kluge Reise zweier dynamischer Charaktere auf der Suche nach der Wahrheit, die von der Powerfrau Brooke Shields verkörpert wird, voranzutreiben“, sagte Rob Fox, EVP, Production, AMC Networks. “Unser Ziel ist es, dem tief verwurzelten und anspruchsvollen Storytelling treu zu bleiben, das das Acorn-TV-Publikum inzwischen erwartet, und sie werden von dieser lebendigen Reise nicht enttäuscht sein. Wir sind Robin, Brooke und unseren Partnern bei Dynamic dankbar, dass sie Allie & Andi zusammengebracht haben.“„Wir freuen uns sehr, unsere produktive Beziehung zu AMC mit Robins aufregender neuer Serie auszubauen“, sagte Daniel March, Managing Partner von Dynamic. “Brooke Shields ist eine globale Ikone und eine unglaublich talentierte Schauspielerin, in die sich das Publikum bald wieder verlieben wird.“