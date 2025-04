DF1 teilt sich Handball-Rechte mit DAZN

TV-News

Die Final Four-Spiele in der European League laufen auch bei DF1.

Der Fernsehsender DF1 bietet im Mai noch mehr Spitzensport. Der Sender hat mit DAZN einen Free-TV-Vertrag für die EHF Champions League und die EHF European League der Frauen und Männer abgeschlossen. In der EHF European League hoffen bei den Männern mit dem THW Kiel, Vorjahressieger SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen gleich drei deutsche Teams auf den Einzug ins Finale. Bei den Frauen haben der Thüringer HC und die HSG Blomberg-Lippe bereits den Sprung ins Finale der letzten vier europäischen Top-Teams, die EHF Finals der Frauen in Graz, geschafft.„Wir freuen uns sehr, die FINAL4-Turniere der EHF Champions League und der EHF European League der Frauen und Männer auf DF1 zu übertragen. Als Anbieter von kostenfreiem Premium-Live-Sport möchten wir dazu beitragen, dass Handball in Deutschland für alle Fans im linearen deutschen TV frei empfangbar ist.“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH. „Wir sehen den Turnieren voller Vorfreude entgegen und hoffen, mit unserer Übertragung allen Handball-Freunden unvergessliche Momente bereiten zu können.“Die EH1 Finals der Frauen werden am 3. und 4. Mai jeweils ab 16.15 Uhr gezeigt, die EHF Finals der Männer am 24. und 25. Mai. Eine Woche später folgt das EHF Final4 der Frauen (Anpfiff 14.45 Uhr) und das EHF Final4 der Männer beginnt am 14. Juni um 16.15 Uhr, das Spiel um Platz 3 einen Tag später um 14.45 Uhr.