3 Quotengeheimnisse

Die Quoten von «Galileo Kids» am Samstagmorgen sind überschaubar. Das «Frühstücksfernsehen» von Sat.1 läuft gut, nur die jungen Zuschauer fehlen.

Am Samstagmorgen war die Sendung wieder mit zwei Folgen vertreten. Um 07.50 Uhr schalteten 0,11 Millionen Fernsehzuschauer ein, das bedeutete einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 0,06 Millionen, die 7,4 Prozent Marktanteil dabei hatten. Die um 08.20 Uhr ausgestrahlte Folge erreichte nur noch 0,07 Millionen, das bedeutete 1,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 4,0 Prozent Marktanteil verbucht.Senderwechsel zu Sat.1: Im Anschluss an «Galileo Kids» ging die Morningshow auf Sendung. Die dreistündige Sendung sammelte 0,32 Millionen Zuschauer ein und verhalf so zu tollen 6,9 Prozent. Jedoch waren nur 0,07 Millionen junge Menschen dabei, sodass man auf einen guten Marktanteil von 7,3 Prozent kam. Vermutlich ist lineares Fernsehen am Samstagvormittag so gut wie tot.Derzeit wiederholt das ZDF am Sonntag um 08.35 Uhr Ausgaben der Spielshow. Doch nur 0,26 Millionen Menschen schalteten ein, Elton und seine Ratefüchse verbuchten lediglich 5,3 Prozent Marktanteil. Das ist dann besonders ärgerlich, dass das Vor- und Nachprogramm besser performte. «Löwenzahn» sahen 0,32 Millionen, «heute X Press» sowie «37° Leben» erzielten 0,30 sowie 0,44 Millionen. Derdanach sogar 0,72 Millionen.