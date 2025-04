VOX setzt «Lego Masters» ab

TV-News

Obwohl die Sendung über neun Prozent Marktanteil holte, wird die Sendung nicht fortgesetzt.

Die Showvon Banijay Entertainment und The Lego Group wird bei VOX abgesetzt. Die Show lief unter der Leitung von Daniel Hartwich zunächst bei RTL , wechselte dann aber zu VOX. Eine siebte Staffel sollte eigentlich in Produktion gehen, die Pressestelle bestätigte die Absetzung des Formats.Das Franchise basiert auf dem britischen Format Tuesday’s Child des Senders Channel 4. Der Sender hatte nur zwei Staffeln gestartet, bevor das Format auf der Insel bereits wieder abgesetzt wurde. In Deutschland schwankten die Reichweiten, da die Serie zu VOX wechselte.Die letzte Staffel erreichte 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,6 Prozent. Bei den werberelevanten Zuschauern waren es 0,43 Millionen, der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent. Mitte Februar startete die Sendung mit 1,03 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe waren es 0,50 Millionen. Die letzte Folge erreichte nur noch 0,37 Millionen und 7,6 Prozent in der Zielgruppe.