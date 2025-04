Diego Luna moderiert die Technical Awards

Vermischtes

Der Darsteller aus «Andor» wird die Gala moderieren.

Der Schauspieler, Regisseur und Produzent Diego Luna wird am Dienstag, dem 29. April 2025, im Academy Museum of Motion Pictures die Verleihung derder Academy of Motion Picture Arts and Sciences moderieren. An diesem Abend wird er 14 Leistungen vorstellen, die im Januar zuvor angekündigt wurden.Leistungen, die mit Scientific and Technical Awards ausgezeichnet werden, müssen nachweislich einen bedeutenden Beitrag zum Prozess der Filmherstellung geleistet haben. Darüber hinaus wird bei der Zeremonie ein Academy Award of Merit verliehen, um „alle Personen, die die Untertitelungstechnologie für Filme entwickelt und unterstützt haben, unabhängig davon, ob es sich um offene oder geschlossene Systeme handelt“, gemeinsam zu würdigen.Luna spielt derzeit die Hauptrolle in der für den Emmy nominierten und mit dem Peabody Award ausgezeichneten Serie «Andor» und ist als Executive Producer tätig. Dabei übernimmt er erneut seine Rolle als Cassian Andor aus «Rogue One: A Star Wars Story» . Vor Kurzem war er in der limitierten Serie «La Máquina» zu sehen, für die er eine Golden-Globe-Nominierung erhielt. Luna ist Mitbegründer der Produktionsfirma La Corriente del Golfo, die sich auf die Entwicklung mexikanischer Geschichten und Talente konzentriert.