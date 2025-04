RTL-Tochter startet Fremantle Sports

Wirtschaft

Mit der Einführung von Fremantle Sports macht Fremantle einen bedeutenden Schritt in die Welt der Sportinhalte.

Fremantle Sports wird sich auf nicht gescriptete und sachliche Dokumentationen sowie neue digitale Formate konzentrieren und mit den Teams von Fremantle Entertainment, Documentary und Drama & Film zusammenarbeiten, um das aktuelle Sportangebot von Fremantle erheblich zu erweitern. Die Gründung von Fremantle Sports ist Teil der umfassenderen Wachstumsstrategie, die auf der erfolgreichen Expansion der Geschäftsbereiche Drama & Film und Dokumentarfilme von Fremantle in den letzten Jahren aufbaut.Fremantle ist mit seinem Portfolio an internationalen Labels, die in der Branche bereits für Furore gesorgt haben, bereits gut im Bereich Sportinhalte etabliert, darunter: 72 Films' preisgekrönter Film «All or Nothing» (Arsenal und Tottenham Hotspur) für Amazon, UFAs «All or Nothing: German National Team», Fremantle Australias «Matildas: The World At Our Feet» für Disney+ , Wildsides «My Name is Francesco Totti» für Sky, Fremantle Italys «Underwater: Federica Pellegrini» für Amazon; «En Cero Coma's Los Williams» für ETB in Spanien und Netflix und Monster Films' «Dirty Sports: The Biathlon Scandal»für TV2 in Norwegen.Diese neue Geschäftseinheit wird sich auf die Unterstützung der Fremantle-Labels bei der Erstellung von Unterhaltungs-, Drehbuch- und Sachinhalten konzentrieren, die auf Sport-IP, Talenten und Geschichten basieren. Das Ziel der Content-Strategie wird auch die Entwicklung neuer plattformübergreifender Sportformate für den weltweiten Vertrieb sein.Owain Walbyoff wird zum neuen Director of Sports bei Fremantle ernannt. In seiner neuen Rolle wird Owain die Strategie von Fremantle Sports leiten und weiterentwickeln, um das globale Angebot an Sportinhalten des Unternehmens durch Partnerschaften mit Rechteinhabern, Marken, First-Look- und Koproduktionsverträgen zu erweitern. Die neue globale Sportunterhaltungseinheit wird von Amelia Brown, CEO von Fremantle UK, Gabriella Carriere, Group Head of Strategy, Georgette Schlick, CEO von Fremantle Northern Europe, Jeff Hasler, President Original Productions, und Mark Reynolds, Global Head of Documentaries and Factual, geleitet.Jennifer Mullin, Global CEO von Fremantle, sagte: „Die Erweiterung unserer Sportkapazitäten ist ein aufregender nächster Schritt in unserer Wachstumsstrategie, die auf dem erfolgreichen Konzept basiert, das für kontinuierliches Wachstum in unseren Kernbereichen Drama & Film und Dokumentationen gesorgt hat. Dank unserer außergewöhnlich talentierten Gruppe von Labels verfügen wir bereits über ein starkes Angebot für dieses Genre, das wir mit Fremantle Sports unter der fachkundigen Leitung von Amelia, Gabriella, Georgette, Jeff, Mark und Owain weiterentwickeln möchten. Wir freuen uns darauf, dem globalen Publikum fesselnde Sportgeschichten und Sportformate zu bieten, die die Leidenschaften und Wünsche von Fans auf der ganzen Welt ansprechen.“