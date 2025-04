Naoya Inoue boxt wieder

International

Der Streamingdienst von Amazon hat eine neue Übertragung angekündigt.

Prime Video gab bekannt, dass es die beiden Weltmeisterschaftskämpfe im Rahmen vonam 5. Mai 2025, in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA, exklusiv live übertragen wird. Auf den Karten stehen der Kampf um den vereinheitlichten Weltmeisterschaftstitel im Super-Bantamgewicht in vier Gewichtsklassen zwischen Naoya Inoue (Japan) und Ramon Cardenas (USA), der Kampf um den WBO-Weltmeisterschaftstitel im Federgewicht zwischen Rafael Espinoza (Mexiko) und Edward Vazquez (USA) und ein 10-Runden-Kampf im Federgewicht zwischen dem OPBF-Meister im Federgewicht Mikito Nakano (Japan) und Pedro Marquez (Puerto Rico).Prime Video begann seine Boxreise mit dem Kampf um die Vereinigung der WBA- und IBF-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht zwischen Gennady Golovkin (Kasachstan) und Ryota Murata (Japan) im April 2022. Seitdem wurden das Profidebüt von Tenshin Nasukawa sowie Kämpfe mit Weltklasse-Boxern, darunter Junto Nakatani (Japan), Kenshiro Teraji (Japan), Seigo Yuri Akui (Japan), Takuma Inoue (Japan), Seiya Tsutsumi (Japan), Shokichi Iwata (Japan) und Anthony Olascuaga (USA) sind. In den letzten drei Jahren hat Prime Video 29 Weltmeisterschaftskämpfe live gestreamt, und mit der bevorstehenden Veranstaltung wird der 30. Weltmeisterschaftskampf ausgetragen.«Prime Video Boxing 12 Inoue Naoya» in Las Vegas wird ein exklusiver Livestream aus Las Vegas, der Welthauptstadt des Boxens, sein. In Mexiko ist der 5. Mai (Cinco de Mayo) der Tag des Sieges, der für Cardenas, der diesmal gegen Inoue antritt, eine besondere Bedeutung hat, da er ein mexikanisch-amerikanischer Boxer ist, und für Espinoza, der an einer Doppelweltmeisterschaft teilnehmen wird, ist er auch ein Weltmeister, auf den Mexiko gespannt wartet. Vor diesem Hintergrund werden alle Augen auf Inoue gerichtet sein, einen vierfachen Champion, der 24 Weltmeisterschaftskämpfe in Folge gewonnen hat (22 davon durch K. o.), um zu sehen, wie er sich schlagen wird.„Wir freuen uns, dass Prime Video den Weltmeisterschaftskampf von Naoya Inoue, dem unangefochtenen vierfachen Champion Japans, in Las Vegas exklusiv live übertragen wird“, sagte Yosuke Ishibashi, Head of Content bei Prime Video Japan. „Inoues vergangene Kämpfe, darunter sein zweiter Kampf mit Nonito Donaire und der Titelkampf gegen Luis Esteban Nery Hernández im vergangenen Jahr im Tokyo Dome, waren historisch und wurden auf Prime Video gestreamt. Dies ist sein drittes Mal in vier Jahren in Las Vegas. Wir sind gespannt, welche Leistung er an diesem legendären Austragungsort zeigen wird. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Kampf als Teil Ihrer Feierlichkeiten zur Goldenen Woche exklusiv auf Prime Video gefallen wird.“„Wir fühlen uns geehrt, dass Naoya Inoues Rückkehr nach Las Vegas nach vier Jahren auf Prime Video gestreamt wird“, sagte Hideyuki Ohashi, Präsident des Ohashi Gym. “Inoue freut sich auch auf diesen Kampf im Ausland, vor allem, weil er in der T-Mobile Arena in Las Vegas stattfinden wird. Er ist für diesen besonderen Kampf voll motiviert. Wir hoffen, dass Boxfans auf der ganzen Welt zuschauen und Inoues Leistung genießen werden. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihn auch viele Zuschauer in Japan über den exklusiven Livestream auf Prime Video unterstützen würden. Freuen Sie sich auf Inoues spannenden Kampf.“