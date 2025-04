Phylicia Rashad geht zu «The Chi»

US-Fernsehen

In dieser Staffel, in der Alicia das Ruder übernommen hat, erheben sich die zentralen Frauenfiguren von «The Chi», um ihre Macht zurückzugewinnen.

Showtime gab bekannt, dass die preisgekrönten Schauspielerinnen Phylicia Rashad («This is Us»), Wendy Raquel Robinson («The Game») und Karrueche Tran («Claws») in der siebten Staffel der Originalseriein Gastrollen zu sehen sein werden. Die Serie feiert am Freitag, dem 16. Mai, auf Abruf und im Streaming für Paramount+-Abonnenten bevor es am Sonntag, dem 18. Mai, um 21 Uhr erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wird.«The Chi» ist eine zeitgemäße Coming-of-Age-Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Gruppe von Bewohnern der South Side von Chicago steht, die durch Zufall miteinander verbunden werden, aber durch das Bedürfnis nach Verbindung und Erlösung verbunden sind. «The Chi» wurde vollständig in der gleichnamigen Stadt produziert und wird von 20th Television produziert. Die sechste Staffel war für «The Chi» rekordverdächtig, da die Dramaserie ihre bisher meistgesehene Staffel im Streaming lieferte und im Vergleich zur vorherigen Staffel um fast 25 Prozent zulegte.Phylicia Rashad wird Renee spielen, eine der wenigen Personen, die Pastor Zeke so sehen, wie er wirklich ist, und zu ihm durchdringen kann. Wendy Raquel Robinson verkörpert Riley Dalton, eine süße, aber auch direkte Person. Sie hat selbst einen großen Verlust erlitten, was es ihr ermöglicht, anderen in den schwierigsten Zeiten ihres Lebens zu helfen. Karrueche Tran mimt Zuri, eine Frau, die, egal wie sehr sie versucht, ihre Probleme zu lösen, immer wieder in Schwierigkeiten gerät.«The Chi» verfügt über eine beeindruckende Besetzung, darunter Jacob Latimore, Lynn Whitfield, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps, Birgundi Baker und Luke James. Kadeem Hardison, Chris Lee, Brett Gray, Rotimi, Jackie Long, Charmin Lee, Jill Marie Jones und Daniel J. Watts kehren als Gaststars zurück, neben Hannaha Hall, Jason Weaver, La La Anthony, Vic Mensa, Kandi Burruss, Tai Davis, Rolando Boyce, Ahmad Ferguson, Cortez Smith, Genesis Denise Hale, Joel Steingold, Judae'a Brown, Zaria Imani Primer, L'lerrét Jazelle und Brian Keys.Die Serie wurde von der Emmy-Gewinnerin Lena Waithe («Twenties») unter ihrem Unternehmen Hillman Grad kreiert und als ausführende Produzentin produziert. Die ausführenden Produzenten sind die Co-Showrunner Justin Hillian (Hillianaire Productions) und Jewel Coronel sowie der Oscar- und Emmy-Gewinner Common («Selma»).