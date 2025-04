Polnischer Rex bellt mäßig

International

Die polnische Version von «Glücksrad» ist am Wochenende ein richtiger Zuschauermagnet.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender TVP1 strahlt dreimal im Jahr eine Staffel der beliebten Serieaus. Seit Herbst 2024 wurde die Produktion von Łódź nach Warschau verlegt, Marcin Rogacewicz als Kommissar Paweł Kozera steht seit letztem Jahr gemeinsam mit Pola Błasik vor der Kamera. Die Serie war seit dem Sendestart im Frühjahr 2012 am Samstagabend zu sehen, die neuen Folgen sind aktuell auf den Freitagabend verlegt worden.Die Free-TV-Premiere erreichte am Freitag, 4. März 2025, um 21.05 Uhr durchschnittlich 0,87 Millionen Zuschauer, bei den Zuschauern ab vier Jahren erzielte die Serie einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern zwischen 16 und 59 Jahren lag der Marktanteil bei 3,9 Prozent. Die alte Staffel, die noch am Samstag lief, erreichte 0,87 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern lag der Marktanteil bei 4,4 Prozent. Die Serie ist eine polnische Adaption von «Kommissar Rex».Die polnische Version von «Glücksrad» erreichte beim öffentlich-rechtlichen Sender TV2 rund 0,83 Millionen Zuschauer. Neue Folgen werden ab Anfang März um 16.00 Uhr ausgestrahlt, weitere Folgen am Wochenende um 14.35 Uhr.erreichte zuletzt 11,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,8 Prozent bei den jungen Zuschauern. Unter der Woche schalteten zuletzt 0,76 Millionen Zuschauer ein, am Wochenende waren es in der Regel eine Million. Agnieszka Dziekan und Błażej Stencel moderierten die beliebte Spielshow, die zuvor von Izabella Krzan und piosenkarz Norbi präsentiert wurde. Damals schalteten 0,90 Millionen Zuschauer die Quizshow ein.Gute Werte erzielte zuletztum Bianka Mikołajewska. Seit dem 4. März wird das Magazin alle zwei Wochen auf TVP1 ausgestrahlt. In der ersten Sendung ging es um den Handel mit Birkensperrholz aus Russland. 0,20 Millionen Menschen sahen das Magazin am Dienstagabend um 21.05 Uhr, die zweite Folge erreichte bereits 236.000 Zuschauer. Die dritte Folge, die sich mit dem Zusammenbruch des Portals Cinciarz.pl beschäftigte, erreichte 253.000 Zuschauer. Damit erreichte der Sender einen Marktanteil von knapp zwei Prozent, TV1 erreichte im März allerdings einen Marktanteil von 7,1 Prozent. Im Herbst 2024 erreichte die Sendung am späten Freitagabend noch 0,28 Millionen Zuschauer.Inzwischen hat TVN entschieden, die Sendung «Top Model» auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Im vergangenen Jahr wurde Klaudia Zioberczyk aus Kattowitz zur Siegerin gekürt. Nach Angaben von Niesen Media erreichte die Show im vergangenen Jahr 0,69 Millionen Zuschauer. Die Quoten brachen ein, weil die Staffel normalerweise am Samstagabend ausgestrahlt wird. Die Show läuft seit 2010, Kandidatinnen können sich noch bis zum 11. Mai 2025 bewerben. Der Gewinnerin winkt ein Vertrag mit der Agentur Selective Management und 32.000 Euro.