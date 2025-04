CBS verlängert «The Bold and the Beautiful» um drei weitere Staffeln

US-Fernsehen

Die Serie feierte am 23. März ihr 38-jähriges Jubiläum. Bis Sommer 2028 kommen neue Folgen.

CBS gab bekannt, dass es die tägliche Dramaseriefür die Fernsehsaison 2027-2028 verlängert hat. Die Verlängerung bringt die Show in ihre 41. Staffel. Die Seifenoper handelt von den verstrickten Leben, leidenschaftlichen Liebschaften und hochdramatischen Ereignissen der Familien Forrester, Logan und Spencer, die vor dem Hintergrund der glamourösen Modewelt von Los Angeles und des Modehauses der Familie, Forrester Creations, starten. Die Serie wurde erstmals am 23. März 1987 auf CBS ausgestrahlt.«The Bold and the Beautiful» ist Teil der meistgesehenen CBS-Daytime-Sendungen, zusammen mit «The Young and the Restless» und «Beyond the Gates». Mit sieben Tagen Multiplattform-Zuschauerzahlen erreicht die Sendung durchschnittlich fast 3,2 Millionen Zuschauer. Das Streaming der Serie auf Paramount+ ist im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent gestiegen. Die Serie feierte am 23. März zusammen mit den Original-Besetzungsmitgliedern John McCook und Katherine Kelly Lang sein 38-jähriges Jubiläum.«The Bold and the Beautiful» wird werktags um 13.30 Uhr an der Ostküste und 12.30 Uhr an der Westküste auf dem CBS Television Network ausgestrahlt. Die komplette Folge der Serie kann auf Paramount+ und CBS TVE (CBS.com / CBS-App) gestreamt werden. Es handelt sich um eine Bell-Phillip Television-Produktion. Bradley Bell ist der ausführende Produzent und Chefautor.