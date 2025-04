«MasterChef» bekommt eine neue Staffel

US-Fernsehen

Demnächst erscheint das neue Spin-Off «MasterChef: Dynamic Duos».

Der Fernsehsender FOX hat seine beliebte Kochwettbewerbsreihefür eine 15. Staffel mit einem völlig neuen Thema, «MasterChef: Dynamic Duos», verlängert. Der preisgekrönte Koch und ausführende Produzent Gordon Ramsay wird als Gastgeber und Jurymitglied zurückkehren, zusammen mit dem renommierten Gastronom Joe Bastianich und der neuen Jurorin Tiffany Derry («Top Chef»), die für den James Beard Award nominiert ist und ihre sachliche Sichtweise auf den Tisch bringen wird. «MasterChef: Dynamic Duos» startet diesen Sommer auf FOX und wird auf Hulu gestreamt.„Staffel für Staffel liefern Gordon Ramsay und sein Team grenzenlose Kreativität und legen die Messlatte für den Wettbewerb immer höher, wodurch «MasterChef» zu den besten Kochshows im Fernsehen gehört, wie wir im vergangenen Sommer erneut mit seiner beeindruckenden Leistung gesehen haben“, sagte Michael Thorn, Präsident von FOX Television Network. „Die langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gordon, Joe und dem Team von Endemol Shine North America bietet unserem Publikum weiterhin fesselnde, einzigartige Erlebnisse – ein Erfolgsrezept, das durch die frische, fachkundige Perspektive von Tiffany noch besser wird.“„Ich freue mich sehr, in der 15. Staffel von «MasterChef» als Jurymitglied dabei zu sein, die anders ist als alle anderen. Für mich ging es beim Kochen schon immer um Leidenschaft, Präzision und Herz, und ich kann es kaum erwarten, meine Perspektive zusammen mit Gordon und Joe einzubringen“, sagte Derry. “Die Herausforderungen der Staffel stellen Hobbykoch-Duos auf eine ganz neue Art und Weise auf die Probe, und es hat so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie sie sich der Situation gewachsen zeigen. Machen Sie sich bereit für unglaubliches Essen, harte Kritik und vielleicht sogar ein wenig Würze!“In dieser Staffel werden zum ersten Mal in der Geschichte von «MasterChef» Paare von Hobbyköchen gemeinsam teilnehmen, in der Hoffnung, Amerikas nächste MasterChefs zu werden. Von verheirateten und befreundeten Paaren bis hin zu Müttern und Töchtern, Geschwistern, besten Freunden und sogar Geschiedenen – Beziehungen werden bei einigen der bisher härtesten Herausforderungen auf die Probe gestellt. Und um die Sache noch schwieriger zu machen, kehrt der gefürchtete Drucktest einschüchternd zurück. Am Ende wird nur ein dynamisches Duo mit dem Hauptpreis in Höhe von 250.000 US-Dollar, der MasterChef-Trophäe und dem Titel „MasterChefs“ ausgezeichnet!