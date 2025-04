«Adults» startet Ende Mai

US-Fernsehen

Die neue FX-Comedy wird bereits Ende Mai bei FX on Demand und Hulu zum Abruf bereit stehen.

FXs, eine neue Comedy-Serie von Ben Kronengold & Rebecca Shaw, feiert am Mittwoch, dem 28. Mai, Premiere. Die Serie wird von einem Kreativteam produziert, das mit FX-Comedy-Veteranen besetzt ist, darunter Nick Kroll («The League»), Stefani Robinson («Atlanta») im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit FX, Sarah Naftalis («What We Do in the Shadows») und Jonathan Krisel («Baskets»).Die Premiere von «Adults» findet am Mittwoch, den 28. Mai, um 21 Uhr auf FX mit den ersten beiden Folgen ausgestrahlt. Die gesamte erste Staffel mit acht Folgen wird am nächsten Tag auf Hulu und FX On Demand über TV-Anbieter verfügbar sein. In den folgenden drei Wochen wird FX weiterhin jeden Mittwoch zwei Folgen ausstrahlen. Das ist eine Ensemble-Comedy-Serie über eine Gruppe von Twentysomethings in New York, die versuchen, gute Menschen zu sein, obwohl sie weder ‚gut‘ noch ‚Menschen‘ sind. Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) und Anton (Owen Thiele) sind fünf Freunde, die zusammen in Samirs Elternhaus wohnen, wo sie ihre Mahlzeiten, Ängste und gelegentlich auch ihre Zahnbürsten teilen.Die von Ben Kronengold & Rebecca Shaw («The Tonight Show Starring Jimmy Fallon») entwickelte Show wirft einen etwas überspitzten Blick auf die Siege, Niederlagen und Demütigungen, die der Einstieg in die Erwachsenenwelt mit sich bringt. Ob es darum geht, im Beruf voranzukommen, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, eine Dinnerparty zu veranstalten oder im Zeitalter von „Find My Friends“ zu daten – die Gruppe stellt fest, dass nichts in der realen Welt einfach ist und dass all ihre besten Absichten die Dinge eher noch verschlimmern.