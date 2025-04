Mariska Hargitay dreht «My Mom Jayne»

Kino-News

Die «Law & Order: SVU»-Darstellerin bringt den eigenen Dokumentarfilm zu HBO.

Die HBO-Original-Dokumentation, ein Film von Mariska Hargitay, wird im Juni dieses Jahres auf HBO ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden. Die Dokumentation ist das Spielfilm-Regiedebüt der Emmy- und Golden-Globe-Gewinnerin und Filmemacherin Hargitay und das erste Mal, dass sie sich mit der Geschichte und dem Vermächtnis ihrer Mutter Jayne Mansfield auseinandersetzt, fast sechzig Jahre nach dem tragischen Tod der Hollywood-Legende. Zuvor produzierte Hargitay zusammen mit Trish Adlesic den mit einem Emmy ausgezeichneten Dokumentarfilm «I Am Evidence» von HBO. Die Ausstrahlung ist für Juni 2025 vorgesehen.Mariska Hargitay war drei Jahre alt, als ihre Mutter Jayne Mansfield im Alter von 34 Jahren bei einem Autounfall auf tragische Weise ums Leben kam. Der Film begleitet Mariska bei ihrem Versuch, ihre Mutter kennenzulernen, zu verstehen und zu umarmen. Durch intime Interviews und eine Sammlung von nie zuvor gezeigten Fotos und Homevideos setzt sie sich mit dem öffentlichen und privaten Vermächtnis ihrer Mutter auseinander und entdeckt die Vielschichtigkeit und Tiefe dessen, wer Jayne war, nicht nur für ihr Publikum, sondern auch für diejenigen, die ihr am nächsten standen.Mariska Hargitay, Regisseurin und Produzentin, teilte mit: „Dieser Film ist ein Werk der Liebe und Sehnsucht. Es ist eine Suche nach der Mutter, die ich nie gekannt habe, eine Integration eines Teils von mir, den ich nie besessen hatte, und eine Rückeroberung der Geschichte meiner Mutter und meiner eigenen Wahrheit. Ich habe immer daran geglaubt, dass in der Verletzlichkeit Stärke liegt, und der Prozess der Filmproduktion hat diesen Glauben wie nie zuvor bestätigt.“