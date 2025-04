Quotencheck

Hans Sigl war im Januar, Februar und März wieder am Wilden Kaiser unterwegs.

In diesem Jahr startete die neue Staffel vonvon der Produktionsfirma neue deutsche Filmgesellschaft am Donnerstag, den 2. Januar 2025, um 20.15 Uhr. 5,64 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Geschichte „Wechselwirkung“, die auf 19,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen waren allerdings nur 0,59 Millionen dabei, dennoch reichte es für gute 10,6 Prozent.Sieben Tage später entschieden sich 5,66 Millionen Menschen für „Zwei Gesichter“, die Folge schnappte sich 20,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum stieg das Interesse auf 0,65 Millionen, womit man starke 12,8 Prozent Marktanteil holte. „Ein neuer Mensch“ hieß es am 16. Januar, sodass 5,59 Millionen Menschen einschalteten. Der Marktanteil belief sich auf weiterhin starke 20,2 Prozent. Beim jungen Publikum ging es auf 0,56 Millionen abwärts, der Marktanteil belief sich aber auf 10,6 Prozent.Am 23. Januar setzte das ZDF auf die Episode „Kindeswohl“. Die vierte Folge der Staffel sicherte sich 5,56 Millionen Fernsehzuschauer und 21,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen. Weiterhin gut lief es bei den jungen Menschen, schließlich erreichte die Sendung 0,60 Millionen und einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Die Episode vom 30. Januar, „Unverzeihlich“, zeigte, dass das RTL-Dschungelcamp keine Auswirkungen auf die Sendung hatte. 5,86 Millionen Menschen verhalfen dem Format zum Staffelrekord, der Marktanteil lag jedoch auf keinem Rekordwert. Es wurden aber immerhin 21,3 Prozent Marktanteil erreicht. Bei den jungen Menschen wurde ebenso ein Maximum von 0,67 Millionen erreicht, die Folge waren 11,3 Prozent Marktanteil.„Hoffnung“ hieß die Geschichte, das ZDF am 6. Februar auf Sendung schickte. 5,78 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich nun auf 20,8 Prozent. Unter den jungen Leuten waren 0,65 Millionen, der Marktanteil wurde auf 11,4 Prozent beziffert. Weil am 13. Februar die «Klartext»-Sendung zur Bundestagswahl kam, pausierte Hans Sigl. Am 20. Februar 2025 sahen 5,64 Millionen Menschen zu, der Marktanteil wurde auf 20,9 Prozent beziffert. Mit 0,61 Millionen jungen Menschen wurden 11,2 Prozent Marktanteil eingefahren.Und schon wieder musste «Der Bergdoktor» in den Hangar, schließlich wollte das ZDF nicht auf «Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung» verzichten. Das Staffelfinale lief deshalb erst am 6. März 2025 und holte „nur“ noch 5,22 Millionen Zuschauer und rutschte mit 19,4 Prozent auf ein Staffeltief. Auch beim jungen Publikum wurden nur 0,48 Millionen sowie 8,6 Prozent Marktanteil generiert.Dennoch war die gesamte 18. Staffel von «Der Bergdoktor» ein großer Erfolg. Im Durchschnitt schalteten 5,62 Millionen Menschen die Serie, sodass ein Marktanteil von 20,6 Prozent verbucht wurde. Bei den jungen Menschen waren 0,60 Millionen dabei, dies bedeutete einen Marktanteil von starken 11,1 Prozent.