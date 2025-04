«Saturday Night Live UK» steht in den Startlöchern

England

Die NBC-Schwester Sky in Großbritannien wird das neue Format bringen.

Sky bringt 2026 NBCs legendäre Late-Night-Comedy-Shownach Großbritannien und Irland. Eine Reihe von Moderatoren wird auf der Bühne stehen und in dieser brandneuen Ausgabe der Sendung verkünden: „Live aus London, es ist Saturday Night!“«SNL»-Schöpfer Lorne Michaels startet als ausführender Produzent von «Saturday Night Live UK» durch, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als ausführender Produzent von «SNL» auf NBC in den USA. «SNL UK» wird von Broadway Video und dem britischen Produktionsteam von Universal Television Alternative Studios produziert. Die in London ansässige Serie wird dem gleichen rasanten Live-Stil folgen, der die Show zu einem kulturellen Phänomen gemacht hat, mit legendären Moderatoren, musikalischen Gästen und einer Stammbesetzung der witzigsten britischen Comedians.«SNL» hat die meisten Emmy-Awards in der Geschichte des Fernsehens gewonnen, wurde viermal mit dem renommierten George Foster Peabody Award ausgezeichnet und in die Broadcasting Hall of Fame aufgenommen. Die Show hat die Karrieren einiger der größten Comedians der Geschichte ins Rollen gebracht, darunter Bill Murray, Eddie Murphy, Tina Fey, Will Ferrell und unzählige weitere.Cecile Frot-Coutaz, CEO von Sky Studios und Chief Content Officer von Sky, kommentierte: „Seit über 50 Jahren nimmt «Saturday Night Live» eine einzigartige Position im Fernsehen und in unserer kollektiven Kultur ein und spiegelt und schafft die globale Konversation unter der meisterhaften komödiantischen Leitung von Lorne Michaels. Die Show hat im Laufe der Jahre unzählige Comedy- und Musiktalente entdeckt und gefördert, und wir freuen uns sehr, mit Lorne und dem «SNL»-Team zusammenzuarbeiten, um dem britischen Publikum im nächsten Jahr eine rein britische Version der Show zu präsentieren – live aus London am Samstagabend!“