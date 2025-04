Neues Kulturformat mit Serdar Somuncu

TV-News

Der Satiriker hat eine neue Sendung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg erhalten.

Bereits am Dienstag, den 8. April 2025, startet die neue Sendungum 22.55 Uhr im rbb Fernsehen. Die weiteren Ausgaben am 29. April und 27. Mai 2025 werden jeweils um Mitternacht ausgestrahlt. Die Sendung am 6. Mai wird um 23.55 Uhr ausgestrahlt. Im Radio ist die Talkshow freitags um 18.00 und 19.00 Uhr auf radio3 zu hören. Die Ausstrahlung in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek ist ebenfalls möglich.Zum Auftakt spricht Somuncu mit Wolfgang Thierse über Freiheit und Kunst in der DDR und heute. Der Jazztrompeter Till Brönner, der Kulturwissenschaftler und Politiker Wolfgang Thierse, der Philosoph Julian Nida-Rümelin, die Schauspielerin Gesine Cukrowski sowie die Schauspieler Ben Becker und Henry Hübchen werden in der ersten Staffel, die aus zehn Teilen besteht, zu Gast sein.«Suite» ist Retro und am Puls der Zeit. In Anlehnung an Günter Gaus und Friedrich Luft lädt Serdar Somuncu in intimer Atmosphäre und minimalistischer Studiokulisse zum zurückgelehnten Nachdenken ein. Gemeinsam mit seinen Gästen reflektiert er unsere Gegenwart, ohne sich dem Tempo und der Atemlosigkeit des Zeitgeschehens auszuliefern. Von 2016 bis 2023 moderierte Somuncu die Radiosendung «Die blaue Stunde» für den Rundfunk Berlin-Brandenburg.